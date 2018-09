SEOUL - Dua aktor senior Korea: Son Ye Jin dan Hyun Bin, tak henti saling puji saat mempromosikan film terbaru mereka, Negotiation. Dalam wawancaranya bersama Night of Real, aktris Pretty Noona Who Buys Me Food tersebut secara blakblakan mengaku terpesona dengan tampilan fisik Hyun Bin.

“Dia (Hyun Bin) memiliki kulit dan rambut yang sangat bagus. Aku rasa, kelebihan itu membuat banyak aktris tertarik padanya,” ujar Son malu-malu seperti dilansir dari Soompi, pada Rabu (12/9/2018) .

Baca juga: Sempat Tidak Enak Badan, Billy Syahputra Ternyata Kena Tifus

Sementara Hyun Bin mengungkapkan, ia bersedia membintangi film itu setelah mengetahui Son Ye Jin akan menjadi lawan mainnya. Ketika bertemu di lokasi syuting untuk pertama kali, Hyun Bin mengaku sangat terkesan dengan profesionalitas sang aktris.

“Ketika aku melihat dia memotong pendek rambutnya untuk film ini, jujur aku sedikit terkejut. Karena aku tahu, dia memiliki proyek lain setelah syuting Negotiation. Sikap profesional Son itulah yang membuatku termotivasi untuk berakting lebih baik. Aku berpikir, ‘Apa yang bisa kulakukan untuk membalas pengorbanannya?’,” ujar Hyun Bin.

Aktor Secret Garden itu kemudian mengklaim The Negotiation adalah tontonan yang layak dinanti. Film berbujet USD8,8 juta (Rp130,24 miliar) itu berkisah tentang Min Tae Goo (Hyun Bin), seorang pedagang senjata yang menyandera seorang reporter dan polisi di Thailand.

Baca juga: Bastian Steel: Boleh Panjat Sosial, Asal...

Polisi investigasi Ha Chae Yoon (Son Ye Jin) kemudian diutus untuk bernegosiasi dengan Min, sebelum semuanya terlambat. Film The Negotiation didistribusikan oleh CJ Entertainment dan diproduksi oleh JK Film yang berkolaborasi dengan CJ E&M.

Proyek garapan sutradara Lee Jong Seok dan penulis skenario Choi Sung Hyun itu akan tayang di Korea Selatan pada 19 September 2018. Sehari setelahnya, The Negotiation akan debut di Amerika Serikat, dengan Los Angeles dan Buena Park sebagai pembuka. Seminggu kemudian, film itu akan diputar di beberapa kota di Amerika Serikat dan Kanada.

(SIS)