SEOUL – Aktor Joo Ji Hoon akan balik ke layar kaca segera. Dikabarkan pria 36 tahun itu siap kembali berlakon di dalam sebuah drama setelah rehat selama tiga tahun.

Joo Ji Hoon akan menyapa penggemar dalam sebuah drama MBC. Telah dikonfirmasi bahwa Joo Ji Hoon akan berperan dalam serial drama yang berjudul Item. Drama tersebut dijadwalkan akan tayang pada tahun 2019 mendatang, setiap hari Senin dan Selasa.

Drama Item mengusung genre fantasi yang diadaptasi dari sebuah webtoon populer di laman Kakao (aplikasi asal Korea) dengan judul yang sama. Drama itu akan berfokus pada sebuah cerita mengenai dua orang yang sibuk mengungkap rahasia di balik barang-barang sehari-hari dengan kekuatan supernatural.

Untuk drama ini, naskah dari ceritanya akan ditulis oleh Jung Yi Do, yang juga merupakan sosok di balik cerita drama milik OCN, Save Me.Sementara itu, Item akan diarahkan oleh sutradara Kim Sung Wook.

Setelah rehat selama 3 tahun, Joo Ji Hoon siap kembali menjadi seorang pemeran utama. Dalam drama kali ini, Joo Ji Hoon akan berlakon sebagai seorang jaksa yang adil, lembut, tetapi kuat. Karakter yang akan diperankan bernama Kang Gon.

Karakter tersebut menggambarkan sosok yang penuh semangat dan rela berjuang melakukan apapun untuk menyelamatkan keponakannya, Da In. Dirinya benar-benar memprioritaskan keponakannya dan lebih menghargai keponakannya dibanding siapa pun, termasuk dirinya sendiri.

Hal tersebut juga menjadi salah satu penyebab yang menghantarkan Kang Gon ke lubang misteri, yakni barang-barang yang penuh dengan kekuatan supernatural.

Diketahui, aktor Joo Ji Hoon beberapa tahun belakangan ini lebih disibukkan dengan proyek layar lebar atau film dibanding sebuah drama. Tahun ini, dirinya menjadi bagian dalam dua drama populer, yakni Along with the Gods: The Last 49 Days dan The Spy Gone North.

Kali terakhir dirinya bermain peran dalam sebuah drama yakni pada tahun 2015 dalam drama Mask. Walau dirinya sudah kembali bermain drama lagi, tetapi Joo Ji Hoon tetap akan aktif dalam proyek layar lebar. Terbukti, film lain darinya akan tayang pada Oktober mendatang, dengan judul Dark Figure of Crime.

