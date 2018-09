SEOUL - SHINee resmi comeback pada Senin (10/9/2018). Pada hari ini, pukul 18.00 waktu setempat atau 16.00 WIB, grup asuhan SM Entertainment tersebut merilis album repackaged terbaru mereka, "Epilogue".

Menandai perilisan "Epilogue", SHINee merilis video klip lagu utama mereka yang berjudul Countless. Dalam video klip berdurasi 3 menit lebih tersebut, keempat personel SHINee terlihat tampan dan fresh.

Penampilan keempat member ini tak ayal membuat SHINee World, sebutan fans mereka, menggila. Fans tak berhenti memuji ketampanan keempat member.

"So beautiful," puji pemiik akun @wishfultaem dengan mengunggah gif Taemin dari MV Countless.

"Jinki (nama asli Onew) mencapai puncak keimutan yang baru di MV ini," komentar @RealUnkle1932.

"Aku cinta lagu ini dan aku cinta mereka. Onew dan Minho yang paling gorgeous di sini, tapi aku juga tertawa melihat Key karena menggoda kamera bukanlah konsep di sini, Kibum," tulis @oOshiningsunOo.

Potongan MV Countless sejatinya sempat ditampilkan dalam VCR di spesial fan party SHINee awal September lalu. Saat itu, Onew cs memang mengindikasikan ada yang lebih dari sekadar VCR tersebut.

