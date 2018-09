SEOUL – Pada 29 Agustus lalu para pemain Two Lives One Heart pertama kali membaca skript untuk serial drama ini, namun kini drama SBS yang akan datang telah merilis teaser keduanya yang begitu menarik.

Seperti diberitakan Soompi, Two Lives One Heart ini menceritakan kisah ahli bedah kardiotoraks yang berjuang dengan menyeimbangkan kehidupan pribadi mereka. mereka berhadapan dengan situasi hidup dan mati yang harus dihadapi setiap harinya di meja operasi.

Dengan kemunculan teaser kedua yang memperlihatkan beberapa adegan dalam drama ini, membuat SBS akhirnya mengeluarkan drama terbaiknya selain “Defendant”.

Hal ini tentunya dibantu oleh penulis Choi Soo Jin dan Choi Chang Hwan serta sang produser Jo Young Kwang yang telah bekerja sama untuk drama lainnya yang dapat dinantikan pemirsa.

Setelah kata-kata, "Kali ini, kami mencuri hati," dengan memunculkan teaser, pemirsa hanya diberikan cuplikan sekilas mengenai situasi ahli bedah kardiotoraks dirumah sakit.

Ketika adegan operasi dimulai, Go Soo mengatakan, “Aku akan mengambil hati ini”. Sambil membawa hati yang akan ditempatkan dalam pendingin yang mengarah ke Uhm Ki Joon, dengan marah dan berteriak di telepon, "Bawalah hati itu dan kembali sekarang juga!”.

Seo Ji Hye kemudian berlari di lorong rumah sakit dan memberikan CPR kepada pasien yang tidak sadarkan diri. Dia berkata, “Bawalah. Kita harus memasukkannya sekarang”.

Dengan berderai air maya yang mengalir di wajahnya, Go Soo berkata, “Saya akan menyelamatkan ibuku”. Adegan itu muncul diakhir teaser.

Seorang sumber dari pembuatan drama itu mengatakan, “Dalam teaser ini, kami menunjukkan kehidupan realita dan kesibukan diruang operasi yang diperankan oleh Tae Soo, Suk Han, dan Soo Yeon. Kami berharap Anda akan menantikan ‘Two Lives One Heart’ yang akan menjadi drama terbaik selain “Defendant”.

"Two Lives One Heart" akan tayang secara premiere pada bulan September sebagai drama lanjutan "Your Honor”.

