JAKARTA - Nama Olivia Jensen rupanya akan kembali menggebrak dunia akting Tanah Air. Setelah sebelumnya nama Olivia Jensen memang jarang tampak di layar kaca.

“Ya saat ini memang aku baru aja balik lagi ke dunia entertain, karena kemarin sempet break. Jadi memang baru mulai aktif lagi. Hopefuly bakal bisa dilihat di layar kaca lagi,” ujar Olivia Jensen saat dijumpai di kawasan SCBD, Jakarta Selatan belum lama ini.

Tidak ingin menjadi orang terlalu sibuk, walhasil Olivia pun sempat memutuskan rehat dari dunia hiburan lantaran menyiapkan waktu dengan sang anak. Dan menurutnya, inilah menjadi waktu yang tepat untuk kembali kedunia akting.

“Kalau kemarin iya, kan memang pasti ada proses ya. Namanya itu kan journey yang cukup challenging juga, jadi kalau aku sih orangnya satu-satu, jadi saat ini ya aku mau balik kerja lagi, ya this is my time untuk kembali kerja,” sambungnya.

Di sisi lain, Olivia kembali berujar bahwa memiliki seorang anak merupakan pengalaman baru baginya. Bahkan berkat kehadiran sang anak, mmbuatnya tidak pernah merasa kesepian. Mengingat, sang anak ditempatkan Olivia sebagai teman baru dalam hidupnya.

“Seru aja sih (jadi ibu) punya kayak temen yang bisa diajak main juga. Sekarang kan karena udah gede, jadi bisa banyak interaksi, kalau dulu kan mungkin hanya sendiri,” paparnya.

“Enggak ada member keluarga yang bisa interact 24 jam, sekarang serunya ya banyak aktivitas baru yang dilakukan bareng dia,” tandasnya.

Seperti diketahui, Olivia Jensen Lubis mengawali kariernya pada sebuah film yang bertajuk ‘Bukan Cinta Biasa’. Debutnya pada film itu membuat banyak orang yang kepincut dengan aktingnya. Walhasil nama Olivia Jensen semakin meroket.

Mulai dari tawaran model hingga model sebuah video klip pernah dicicipi Olivia Jensen. Kendati begitu, selepas beberapa tahun lalu, nama Olivia Jensen sempat tenggelam hingga kabar kehamilannya terkuak.

