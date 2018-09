JAKARTA - Kabar pernikahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan seorang polwan yang semakin santer terdengar, akhirnya dikomentari oleh putra sulungnya, Nicholas Sean Purnama. Remaja yang kerap disapa Sean itu mengaku, tak tahu menahu tentang rencana sang ayah.

"Enggak tahu (soal pernikahan). Maaf!" ujarnya singkat saat ditemui awak media di peluncuran film A Man Called Ahok, di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/9/2018).

Baca juga: David Bowie hingga The Beatles Pengaruhi Karakter Musik Bisma Kharisma

Meski terus dicecar oleh awak media, namun Sean tetap enggan membahas rumor tersebut. "Ehem, bahas film (A Man Called Ahok) saja ya," ungkapnya. Dia pun memberi isyarat agar awak media tak lagi menanyakan hal tersebut.

Seperti diketahui, rumor rencana pernikahan Ahok pertama kali dipublikasikan Asia Times dalam artikel berjudul Military minds aim to keep Widodo in power, pada 4 September 2018. Tak sekadar kabar burung, gosip itu kemudian dikonfirmasi oleh Ruhut Sitompul, mantan tim sukses Ahok-Djarot pada Pilkada Jakarta 2018.

Baca juga: Jadi "Dokter Forensik", Laura Basuki Girang Ketemu Mayat

Menurut penuturan Ruhut, Ahok akan menikahi polwan tersebut pada Januari 2019. Meski belum diketahui persis bagaimana keduanya bisa dekat, namun Asia Times mengklaim, sang polwan selalu mendukung Ahok selama menjalani masa tahanan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Rencana pernikahan Ahok tersebut memang terbilang mengejutkan. Pasalnya, dia diketahui masih menjalani masa tahanan dan baru resmi menyandang gelar duda pada 4 April 2018. Dalam sidang perceraian yang dibumbui isu perselingkuhan itu, hakim memutuskan hak asuh ketiga anak mereka jatuh ke tangan Ahok.

(SIS)