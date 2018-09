SEOUL - Kim Yoo Jung akhirnya menjalani syuting perdana drama terbarunya, Clean with Passion for Now, setelah beristirahat selama lebih dari 6 bulan. Hal itu dibocorkan aktris 18 tahun itu melalui fancafe resmi miliknya, pada Rabu malam (5/9/2018) waktu setempat.

“Aku menyelesaikan syuting perdanaku bersama Clean with Passion for Now, hari ini (5/9/2018). Sebelum tidur, aku ingin memberikan update tentang diriku kepada kalian yang telah merindukanku,” kata Kim seperti dilansir dari Allkpop, Kamis (6/9/2018).

Baca juga: Harga Dolar Makin Tinggi, Ini Saran Indra Bekti

Ia menambahkan, “Kalian adalah pendukung terbesar yang selalu kuhargai. Aku sangat mencintai kalian. Mari bertemu dalam waktu dekat!”

Seperti diketahui, pada 26 Februari 2018, tim produksi memutuskan menunda syuting Clean with Passion for Now, setelah menggelar pembacaan naskah perdana pada 30 Januari 2018. Alasannya, mereka menunggu hingga kondisi kesehatan Kim Yoo Jung membaik.

Lawan main Park Bo Gum dalam Moonlight Drawn by Clouds itu diketahui mengidap hypothyroidism (kekurangan produksi hormon tiroid). Sekadar informasi, pasien dengan riwayat penyakit ini akan menunjukkan gejala: rambut rontok, kulit kering, depresi, hingga kerap merasa lelah. Atas alasan itulah, SidusHQ menegaskan, artisnya perlu beristirahat total.

Meski keputusan Drama House mengundur jadwal syuting menguntungkan bagi Kim Yoo Jung, namun tak demikian bagi pemain lain. Jadwal syuting yang tak jelas (kala itu), membuat aktor Ahn Hyo Seop mundur, pada 25 Mei 2018.

Aktor 23 tahun tersebut meninggalkan perannya sebagai Jang Sun Kyul dalam Clean with Passion for Now untuk menjajal karakter Yoo Chan dalam 30 but 17. Kursi kosong yang ditinggalkannya kemudian diisi oleh aktor Doctors, Yoon Kyun Sang.

Baca juga: Twice dan Seventeen Raih Sertifikasi Platinum dari Gaon Chart

Drama Clean with Passion for Now diadaptasi dari webtoon populer karya Aengo yang dipublikasikan pada 2015. Ia berkisah tentang Gil Oh So (Kim Yoo Jung), seorang perempuan muda yang bekerja di sebuah perusahaan kebersihan.

Dia kemudian bertemu Jang Seon Kyul, sang pemilik perusahaan, yang diketahui mengidap mysophobia (fobia pada kotoran). Bersama Gil, Jang berusaha untuk menaklukkan fobianya.

Sementara itu, drama garapan sutradara No Jong Chan dan penulis skenario Han Hee Jung tersebut dijadwalkan tayang pada musim gugur 2018.

(SIS)