Tadi malam di sela2 lagu lagu AADC, saya bercerita sedikit pahit getir nya perjalanan bermusik saya sampai spt skrg. Saya berterimakasih sama @krisdayantilemos dan @itsrossa910 yang mau menyanyikan lagu saya sampai mulai detik itu saya juga dipercaya sbg composer. Alhamdulillah Menghitung Hari dan Tegar menjadi lagu yg mengantarkan sy menjadi composer hingga skrg dan selamanya Insya Allah #mellygoeslaw #menghitunghari #tegar #konseraadc @iconiconcert.id

A post shared by Melly Goeslaw (@melly_goeslaw) on Sep 5, 2018 at 2:15am PDT