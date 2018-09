SEOUL – Grup Wanna One dikabarkan akan comeback pada November 2018. Hal ini diberitakan oleh salah seorang perwakilan di industri musik Korea, pada Selasa (4/9/18).

Dalam laporan itu, dikabarkan bahwa Daniel cs telah melakukan photoshoot pada akhir bulan Agustus lalu, dan mendiskusikan terkait konsep yang akan mereka gunakan untuk album terbaru ini.

Terkait lagu yang akan dirilis, belum ada pembicaraan dari pihak industri maupun agensi yang menaungi Wanna One. Namun, dikabarkan bahwa lagu-lagu untuk album terbaru sedang tahap pemilihan.

“Mereka (Wanna One) sudah mempersiapkan album terbaru setelah menyelesaikan tur mereka,” ungkap perwakilan Swing Entertainment, agensi yang menaungi Wanna One, seperti dilansir dari Soompi, Selasa (4/9/2018).

Swing Entertainment menambahkan, “Mereka mempersiapkannya segera agar bisa dengan cepat memiliki banyak kegiatan domestik (di Korea).”

Sejauh ini, hanya bulan November saja lah yang sudah ditetapkan oleh agensi. Namun, hal mengenai tanggal rilis serta jumlah lagu yang akan dirilis pun belum dibicarakan kembali oleh pihak Wanna One dan tim.

Belum ada kabar lanjutan terkait apakah comeback pada November mendatang menjadi comeback terakhir bagi kesebelas personel Wanna One sebelum kontrak mereka habis.

Awalnya, dijadwalkan bahwa kontrak Wanna One akan habis pada 31 Desember 2018. Namun, dikabarkan sejauh ini sedang diperbincangkan mengenai perpanjangan kontrak hingga Januari 2019.

Hal tersebut dilakukan agar seluruh personel Wanna One bisa hadir dalam ajang penghargaan dan menerima piala bersama-sama atas nama Wanna One.

“Benar kami baru-baru ini bertemu dengan staf di agensi dan CJ ENM dan mendiskusikan terkait perpanjang masa promosi Wanna One. Walau kami mendiskusikan beberapa hal, tetapi para personel sekarang sedang tur, jadi belum ada yang bisa diputuskan,” jelas Swing Entertainment, 26 Juli 2018 lalu.

Kesebelas personel Wanna One baru saja menyelesaikan tur dunia mereka yang bertajuk One: The World. Konser tersebut dimulai pada 1 Juni 2018 dengan menjadikan Seoul tempat pertama dan pembukan tur dunia itu.

Di Seoul, konser One: The World dilaksanakan selama tiga hari, yakni 1-3 Juni 2018, di Gongcheok Sky Dome. Dan sukses mendatangkan sebanyak 60.000 penggemar.

Wanna One juga tidak lupa mampir ke Jakarta dalam rangkaian tur dunia ini. Pada 15 Juli 2018, Daniel, Jihoon, Minhyun, Jinyoung, Kuanlin, Jaehwan, Seongwoo, Sungwoon, Woojin, Jisung, dan Daehwi menyapa Wannable (fans Wanna One) Indonesia, di Indonesia Convention Exhibition, Jakarta.

(aln)