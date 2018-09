SEOUL – Pada Senin malam (3/9/2018) waktu setempat, Seoul International Drama Awards digelar untuk ke-12 kalinya. Event yang digelar di KBS Hall, Seoul, Korea Selatan itu dihadiri para pesohor ternama dari berbagai negara.

Dipandu oleh presenter Jun Hyun Moo dan Sooyoung ‘SNSD’, ajang tahun ini menghadirkan 19 kategori bergengsi. Melansir Soompi, ada 268 karya drama dari 56 negara yang diterima panitia tahun ini. Itu merupakan angka partisipan terbesar sepanjang perhelatan Seoul International Drama Awards sejak tahun 2006.

Grand Prize tahun ini jatuh ke drama Babylon Berlin asal Jerman. Masih dari Jerman, Top Excellence Award for Short Drama diberikan kepada drama non-fiksi, 54 Hours. Sementara Kilian Riedhoff yang menyutradarai 54 Hours didapuk sebagai Best Director dalam ajang tersebut.

Sementara itu, drama Perancis, Candice Renoir memboyong pulang penghargaan Top Excellence Award for Long Drama. Dari Korea Selatan, serial Mother meraih dua trofi sekaligus. Drama itu diganjar penghargaan Top Excellence Award for Miniseries, sementara Lee Bo Young menerima penghargaan sebagai Best Actress.

Ajang Seoul International Drama Awards juga memberikan apresiasi terhadap sederet drama Korea yang mendapatkan perhatian penonton internasional. Drama While You were Sleeping misalnya menerima Top Excellence Award for Hallyu Drama. Sementara Fight My Way dan Pretty Noona Who Buys Me Food membawa pulang Excellence Award for Hallyu Drama.

Tak hanya itu, pemeran utama Pretty Noona Who Buys Me Food: Son Ye Jin dan Jung Hae In juga meraih trofi Best Actor dan Best Actress in the Hallyu Drama. Menariknya, artis Indonesia Tatjana Saphira Hartmann masuk sebagai salah satu pemenang dalam ajang tersebut.

Berikut daftar lengkap pemenang Seoul International Drama Awards, seperti dikutip dari Soompi.

Grand Prize: Babylon Berlin (Jerman)

Top Excellence Award for Long Drama: Candice Renoir (Perancis)

Excellence Award for Long Drama: Filthy Rich (Selandia Baru)

Top Excellence Award for Miniseries: Mother (Korea Selatan)

Excellence Award for Miniseries: Safe Harbour (Australia)

Top Excellence Award for Short Drama: 54 Hours (Jerman)

Excellence Award for Short Drama: Black Mirror S4: Crocodile (Inggris)

Top Excellence Award for Comedy: The New Black (Israel)

Best Actor Award: Joan Pera (Spanyol, The Power of Silence)

Best Actress Award: Lee Bo Young (Korea Selatan, Mother)

Best Director: Kilian Riedhoff (Jerman, 54 Hours)

Best Writer: Uli Bree, Klaus Pieber (Austria, A Dance to Remembrance)

Best Actor for Hallyu Dramas: Park Seo Joon

Best Actress for Hallyu Dramas: Son Ye Jin

Top Excellence Award for Hallyu Dramas: While You Were Sleeping

Excellence Award for Hallyu Dramas: Fight My Way, Pretty Noona Who Buys Me Food

Asia Star Award: Ryohei Otani (Japan), Tatjana Saphira Hartmann (Indonesia)

Special Invitation: Solitary Gourmet (Japan)

Special Jury Award: The Memoir of Majie (Malaysia)

Selamat untuk para pemenang!

