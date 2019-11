SEOUL – Aktris Nam Ji Hyun dipertemukan dengan personel EXO, D.O dalam sebuah drama yang berjudul 100 Days My Prince. Ini menjadi pertama kalinya D.O dan Nam Ji Hyun beradu akting dalam satu drama.

“Aku sering bercengkrama dengan Do Kyung Soo (D.O). Karena itu, akting kami berdua lebih sinkron dan natural,” tutur Nam Ji Hyun seperti yang dilansir JTBC Plus, Kamis (30/8/18).

Walau sudah sering bermain drama, namun Nam Ji Hyun menemukan hal yang menarik dari drama 100 Days My Prince. Menurut aktris 21 tahun ini, ada sesuatu yang berbeda dari 100 Days My Prince dibanding drama lainnya.

“Setiap drama memiliki keunikan tersendiri dan keunikan karakteristik dari drama 100 Days My Prince ini sangatlah jelas. Dengan drama ini, sepertinya aku bisa merasa senang saat syuting,” ungkap Nam Ji Hyun.

Pemain Shopping King Louis itu menambahkan, “Setiap karakter memiliki kepribadiannya masing-masing. Arahan dari drama ini juga sangat jelas. Adanya lelucon di dalam keseriusan membuat aku sangat terpukau dengan film ini.”

Nam Ji Hyun juga mengungkapkan rasa kagumnya atas karakter yang ia perankan, yakni Hong Shim. “Dia (Hong Shim) sangat kuat, jujur, dan teman yang sangat berani. (Dia) adalah sosok yang memiliki banyak perbedaan di dirinya, terkadang ia ceroboh tetapi ketika dihadapkan dengan cinta, ia juga akan cemburu seperti yang lainnya,” jelasnya.

(LID)