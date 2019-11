JAKARTA - Perjalanan ilusionis Indonesia, yakni The Sacred Riana di ajang America's Got Talent rupanya tidak semulus di Asia's Got Talent. Jika pada kesempatan sebelumnya, ia berhasil masuk ke babak semifinal, namun tidak untuk kali ini.

Pada ajang America's Got Talent 2017, langkah The Sacred Riana harus terhenti diperempat final dikarenakan ia tidak termasuk ke dalam tujuh aksi yang mendapat suara terbanyak dari 12 penampil di putaran kedua perempat final.

Meski harus terhenti langkahnya, pada saat itu The Sacred Riana justru mendapatkan komentar yang positif oleh par juri, salah satunya adalah Simon Cowell.

Ia bahkan mengatakan kalau The Sacred Riana bisa masuk ke dalam babak final.

"Saya tidak akan bicara jelek tentang dirimu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kamu brilian. Saya berharap bisa menyaksikan dirimu di babak final," ungkap Cowell usai menyaksikan penampilan The Sacred Riana.

Diwaktu yang bersamaan, komentar yang tidak jauh berbeda dengan Simon Cowell juga dilontar ole Howie Mandel. Menurutnya, penampilan The Sacred Riana saat itu sangat membuatnya ketakutan dan mengagumkan.

"Kamu membuatku takut. Tetapi penampilanmu mengagumkan," ujar Howie Mandel.

"Menurutku penonton harus memberikan suara. Tetapi kamu mungkin bisa memunculkan suara sendiri. Dan saya berharap kamu bisa tampil di final," tambahnya.

