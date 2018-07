SEOUL – Aktor Joo Sang Wook dikabarkan segera membintangi melodrama terbaru berjudul Fate and Fury. Ini akan menjadi proyek berikutnya, setelah ia sukses berperan sebagai pangeran dalam drama Grand Prince pada 3 Maret 2018.

Sayangnya, untuk dramanya kali ini belum banyak informasi terkait perannya. Namun, yang pasti ia akan beradu akting dengan aktris Lee Min Jung. Lee digambarkan sebagai karakter perempuan yang mendekati Joo dengan penuh dusta.

Pertemuan mereka cukup menarik, karena menjadi reuni bagi kedua bintang drama itu setelah 4 tahun. Pada 27 Februari 2014, mereka dipasangkan dalam drama komedi-romantis Cunning Single Lady di MBC. Kala itu, Joo dan Lee berperan sebagai sepasang suami istri yang bercerai. Akan tetapi, karena suatu hal yang mengejutkan keduanya menghidupkan kembali cinta mereka. Drama ini meraih rata-rata rating hingga 8,5 persen.

Selain hal itu, Fate and Fury akan menjadi comeback Lee sejak dua tahun. Pada 24 Februari 2016, ia beradu akting dengan aktor dan penyanyi Rain dalam drama Come Back Mister. Dalam drama ini, ia menjadi istri karakter aktor Kim In Kwon, yang bereinkarnasi menjadi karakter Rain karena sebuah kecelakaan. Drama dengan 16 episode ini meraih peringkat rata-rata 4,5 persen.

Sekadar informasi, drama Fate and Fury merupakan drama melodrama yang realistik. Kisahnya mengeksplorasi tentang semua hal yang terjadi dalam kehidupan manusia seperti jalan hidup yang dipenuhi kebohongan, kemarahan, hingga menimbulkan penyesalan. Fate and Fury disutradarai oleh PD Jung Dong Yoon. Fate and Fury akan mengudara pada November 2018 dengan 20 episode.

