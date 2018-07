JAKARTA - Penyanyi cantik Andini Aisyah rupanya berbagi cerita mengenai pengalamannya saat naik kereta api. Terlebih ketika menggunakan moda transportasi darat itu, ia justru diberikan pengalaman yang berbeda.

Hal itu diungkapkan oleh sang pelantun ‘Belahan Jantungku’ saat dijumpai di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 3 Juli 2018.

"Naik transportasi umum tuh beda banget. Apalagi kereta tuh beda banget jalannya, kita lewat daerah-daerah yang nggak pernah kita lihat kalau misalnya kita naik mobil. Ditambah, kita bisa berinteraksi," ucap Andien.

Lebih lanjut, Andien kembali menambahkan bahwa pengalaman berbeda saat menggunakan kereta api ditemuinya ketika pulang ke kampung halaman. Meski jarak yang tempuh lumayan jauh, tetapi Andien sendiri tak mempermasalahkannya, lantaran menyuguhkan beragam pemandangan ketika menggunakan moda transportasi darat tersebut.

"Aku tuh dulu waktu kecil kalau mudik pasti pakai kereta, kalau naik kereta pasti 8 jam - 9 jam, dan seneng gitu. Lihat pemandangan, terus tidur di kereta, habis itu bangun-bangun yang dicari pas waktu kecil susu anget atau apa. Itu sih pengalaman menariknya," ceritanya.

"Mungkin juga each and everyone of us hal pertama yang terkenang, ya kenangan waktu kecil gitu," lanjutnya.

Kendati demikian, kereta api sendiri menurut Andien memang sudah menjadi kebudayaan Indonesia. Terlebih transportasi itu kerap kali digunakan sebagaian besar publik dari tahun ke tahun.

“Budayanya kalo kereta api sendiri termasuk kebudayaan Indonesia, aku sendiri enggak tahu dari tahun kapan. Yang jelas ini merupkan ini hal sudah mendarah daging yang pertama di Ambarawa. Itu saja udah merupakan budaya aku rasa erat sekali kaitannya dengan budaya dan kereta api,” tutupnya.

