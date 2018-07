LOS ANGELES – Tom Cruise akhirnya menemukan co-pilot yang akan mendampinginya menerbangkan jet F-14A Tomcat. Dia adalah Bradley Bradshaw yang akan diperankan oleh aktor Miles Teller.

Teller terpilih setelah pekan lalu bertemu dengan Cruise dan dua kandidat pemeran Bradley Bradshaw lainnya: Glen Powell (The Dark Knight Rises) dan Nicholas Hoult (X-Men: Apocalypse). Namun kemudian pilihan Cruise jatuh pada aktor 31 tahun itu.

Dengan begitu, Teller secara resmi akan berperan sebagai putra mendiang Nick ‘Goose’ Bradshaw sekaligus co-pilot Pete ‘Maverick’ Mitchell (Tom Cruise). Saat Top Gun dirilis dan menuai sukses pada 1986, karakter Goose diperankan oleh Anthony Edwards.

Teller yang merupakan nominator BAFTA untuk perannya dalam Whiplash, juga dikenal lewat lakonnya dalam Project X, That Awkward Moment, dan War Dogs. Proyek terakhir yang dibintanginya adalah serial Thank You for Your Service dan Only The Brave.

Sebelum akhirnya bergabung dengan Top Gun: Maverick, Teller diketahui baru saja merampungkan syuting serial Too Old to Die Young untuk Amazon. Drama itu digarap oleh Nic Refn yang pernah menyutradarai Drive.

Teller melengkapi deretan pemain Top Gun: Maverick setelah Val Kilmer memastikan diri kembali berperan sebagai Tom ‘Iceman’ Kazansky. Untuk sekuel Top Gun kali ini, Paramount akan menggunakan teknologi pesawat tanpa awak dan menjelajahi era dogfight (pertempuran menggunakan pesawat jet di udara).

Kursi sutradara diserahkan kepada Joe Kosinski, sementara Jerry Bruckheimer bersama Cruise dan David Ellison, CEO Skydance, akan berperan sebagai produser.

Film Top Gun: Maverick telah memulai syuting sejak 31 Mei silam. Sementara itu, Paramount dijadwalkan merilis film itu pada 12 Juli 2019.

