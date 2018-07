LOS ANGELES – Setelah lakonnya sebagai Putri Margaret dalam serial The Crown berakhir, Vanessa Kirby akan membintangi film spinoff Fast and Furious. Aktris asal Inggris itu, menurut Variety, dalam tahap finalisasi kontrak kerja untuk berperan dalam Hobbs and Shaw.

Bagi Anda yang tak terlalu familiar dengan sosoknya, Kirby adalah pemenang Aktris Pendukung Terbaik dalam BAFTA Television Craft Awards 2017. Trofi itu diraihnya atas perannya dalam The Crown yang rilis sepanjang 2016-2017.

Baca juga: Kominfo Tutup Aplikasi Tik Tok, Anwar: Kalau Diblokir Buat Kebaikan Bagus

Dia juga pemeran White Widow dalam Mission: Impossible-Fallout yang membuahkan isu cinta lokasi bersama Tom Cruise. Apabila Kirby menerima tawaran itu, maka bisa dipastikan dia akan beradu akting dengan Dwayne Johnson dan Jason Statham.

Seperti diketahui, Johnson akan kembali berperan sebagai agen khusus Luke Hobbs, sementara Statham menjadi kriminal Deckard Shaw. Kirby kabarnya digaet untuk berperan sebagai agen MI-5 yang sekaligus adik Shaw.

Film Hobbs and Shaw akan digarap oleh sutradara Deadpool 2, David Leitch, yang berkolaborasi dengan penulis skenario Fast and Furious, Chris Morgan. Sementara Neal H. Moritz bersama Seven Bucks Production, perusahaan milik Johnson dan mantan istrinya Dany Garcia, akan menjadi produser dalam proyek itu.

Apabila deretan pemain lengkap, maka proses produksi akan dimulai pada musim gugur (September-November) mendatang. Movieweb melaporkan, film ini berkisah tentang Hobbs yang berkolaborasi dengan Shaw dalam menangkap seorang penjahat.

Baca juga: Nikita Mirzani Komentari Pembullyan Terhadap Bowo Alpenliebe

Rumornya, karakter antagonis Cipher yang pernah muncul dalam The Fate of the Furious, akan comeback dalam spinoff tersebut. Namun kemudian, isu itu terbantahkan setelah Universal Pictures dikabarkan tengah mencari aktor berusia 49-59 tahun untuk memerankan lakon antagonis Mr. Null. Karakter itu digambarkan sebagai teroris internasional asal Inggris yang selalu berpakaian hitam.

Sejak bergabung dalam musim kelima Fast and Furious, Universal Pictures memang telah mengagendakan untuk menggarap film solo untuk Hobbs. Ketika Universal melihat chemistry Hobbs dan Statham begitu baik, maka ide untuk menggarap spinoff pun dimulai.

Film Hobbs and Shaw akan mulai tayang di bioskop pada 26 Juli 2019.

(SIS)