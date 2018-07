JAKARTA - Kekalahan timnas Jerman atas timnas Meksiko pada Piala Dunia 2018 yang berlangsung di Rusia menyisakan rasa malu bagi presenter cantik, Sandra Olga. Terlebih timnas Jerman yang diunggulkan oleh banyak orang harus keok pada fase penyisihan grup. Ya salah satu presenter cantik, Sandra Olga mengakui memang menjagokan Jerman.

Kendati demikian, disaat pertandingan Jerman melawan Meksiko yang disaksikan langsung di Rusia oleh Sandra Olga, dirinya memang sempat menyepelekan Chicharito cs.

"Aku dukung Jerman. Terus paling lucu, aku tuh agak memyepelekan Meksiko, bayangan aku 'ah pasti menanglah lawan Meksiko. Meksiko mau menang lawan yang lain yaudah, tapi pastilah menanglah'. Ketemu nih pas sama supporternya Meksiko, 'wihh we are enemy, you know. But it's ok, i think Germany's gonna be the winner of this match again!!," kata Sandra Olga saat dijumpai di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 2 Juli 2018.

"Abis aku kaya agak menyepelekan, sambil becandaan gitu, sambil tuker-tukeran atribut, aku tuker sombrero sama dia, terus foto-foto dan itu 2x loh aku ajakin foto pake barangnya Meksiko, eh kalah. Ya ampun itu tengsin banget, udah gitu enggak masuk 16 besar, aduh malu dan mengenaskan sekali," lanjutnya.

Kendati demikian, dengan permainan Mesut Ozil Cs pada Piala Dunia 2018 memang diakui Sandra Olga kurang bagus. Terlebih Jerman harus menelan pil pahit tak lolos pada fase 16 besar.

"Tapi emang sih, permainan Jerman agak kurang. Fase grup emang kurang banget, bukan agak lagi, jadi dimakluminlah," ungkapnya.

Sementara itu untuk saat ini, Sandra Olga sedikit berpindah ke lain hat dimana menjagokan timnas Colombia. Hal itu ditenggarai lantaran kehadiran salah seorang pemain yakni James Rodriguez.

"Sekarang Sandra mungkin berpindah bukan sebagai tim, karena tim sandra tetep ke Jerman, kecuali Indonesia main, pasti dukung Indonesia lah. Terus aku dukung James Rodriguez, karena menurut aku dia emang player yang jago di Columbia," tukasnya.

Seperti diketahui, ajang kejuaraan Piala Dunia 2018 dihelat di negara Russia. Dan saat ini ajang tersebut telah memasuki fase babak 16 besar.

