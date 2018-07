SEOUL - Film The Witch: Part 1 The Subversion merajai puncak box office Korea periode 29 Juni - 1 Juli 2018. Berdasarkan Badan Perfilman Korea (KOFIC), film arahan Park Hoon Jung tersebut mengumpulkan USD5,958 juta dari 734.563 penonton.

Tayang di 1.117 layar bioskop, film ini mampu menguasai 40,51 persen market share. Sejak dirilis pada 27 Juni 2018, The Witch: Part 1 The Subversion sukses menjual 958.806 tiket dengan total pendapat hingga USD7,366 juta.

Film yang dibintangi aktris Kim Da Mi ini berkisah tentang anak SMA bernama Ja Yoon. Dia tumbuh menjadi seorang siswa sekolah menengah yang cerdas dan memasuki program audisi yang disiarkan secara nasional.

Ia mengikuti ajang tersebut untuk memenangkan hadiah utama dan membantu keluarganya yang dilanda kesulitan. Begitu dia muncul di TV, orang aneh mulai muncul dalam hidupnya.

Seorang pria bernama 'Nobleman' terus-menerus berkeliaran di sekelilingnya, selain Dr. Baek dan Mr. Choi yang juga mengincarnya. Kehidupan Ja Yoon jatuh ke dalam kekacauan sekejap mata sejak kemunculan mereka.

Film bergenre misteri, aksi dan fantasi ini menampilkan Jo Min Soo, Choi Woo Sik, Go Min Si, Park Hee Soon, dan Da Eun. Menariknya, film tersebut mampu menggusur film Lee Kwang Soo, The Accidental 2: In Action yang sebelumnya merajai puncak box office selama dua pekan.

Film komedi-kriminal garapan Lee Eon Hee tersebut mengantongi pendapatan hingga USD3,36 juta dengan 419.381 penonton. The Accidental 2: In Action mampu menguasai 22,87 persen komposisi pasar, setelah tayang di 932 bioskop. Dirilis pada 13 Juni 2018, film tersebut telah mengumpulkan total 2,89 juta penonton dengan pendapatan hingga sekira USD21,67 juta.

Sementara itu, Jurassic World: Fallen Kingdom yang menduduki posisi pertama di box office Amerika, tak mampu berbuat banyak di Korea. Film yang dibintangi Chris Pratt ini hanya mampu menempati posisi ketiga box office Korea.

Jurassic World: Fallen Kingdom mengumpulkan USD 1,33 juta dengan total 172.835 penonton. Pada pekan ini, film tersebut mampu menguasai 9,08 persen komposisi pasar.

Sementara itu, untuk posisi keempat dan kelima masing-masing diisi oleh Ocean's 8 dan Herstory. Berikut adalah daftar top 10 box office Korea periode 29 Juni - 1 Juli 2018, seperti dilansir dari KOFIC, Senin (2/7/2018):

1. The Witch: Part 1 The Subversion USD 5,95 juta

2. The Accidental Detective 2: In Action USD 3,36 juta

3. Jurrasic World: Fallen Kingdom USD 1,33 juta

4. Ocean's 8 USD 827.104

5. Herstory USD 774.436

6. Sicario: Day of the Soldado USD 763.796

7. Happy Little Submarine: MagicBox of Time USD 378.814

8. Midnight Sun USD 339.418

9. Believer USD 230.827

10. Student A USD 61.943

