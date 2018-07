LOS ANGELES - Beberapa waktu lalu, warganet dikejutkan dengan kabar kembalinya hubungan antara Zayn Malik dan Didi Hadid. Dan baru-baru ini, Zayn kembali membuat satu kejutan lagi bagi para penggemarnya.

Mantan anggota One Direction tersebut menyatakan bahwa dirinya akan segera meluncurkan sebuah album baru. Para penggemar sudah menantikan kabar gembira ini, setelah album solo pertamanya, ‘Mind of Mine’ diluncurkan pada 2016 silam.

“Album baru sedang dalam proses pengerjaan, dan ada beberapa kejutan untuk Anda,” tulis Zayn, seperti dikutip dari laman NME, Senin (2/7/2018).

Album is on the way,

Got a few surprises for you too .. here’s a taster 😎✌🏽 pic.twitter.com/jjNQY5PvRa — zayn (@zaynmalik) June 29, 2018

Yang menarik, selain mengumumkan album terbarunya, dalam postingan yang sama dia juga mengunggah sebuah video. Dan ternyata, video tersebut berisi lagu cover ‘Me, Myself And I’, yang merupakan lagu milik Beyonce.

Entah apa yang sedang direncanakan oleh Zayn saat ini. Apakah ini artinya dia akan memasukkan lagu ini dalam album terbarunya atau dia akan berkolaborasi dengan Beyonce, belum ada yang tau. Penyanyi berusia 25 tahun tersebut belum memberikan komentarnya.

Sekedar informasi, beberapa waktu lalu Zayn baru saja menegaskan bahwa ia telah menyelesaikan album keduanya. Sebelumnya, dia hanya mengeluarkan beberapa single setelah album solo pertamanya diluncurkan.

"Ini sedikit berbeda dengan rekaman saya, salah satunya adalah saya kini lebih matang. Saya sudah agak lebih tua," katanya.

“Saya tidak tahu apa yang terjadi untuk sementara waktu. Saya baru saja membuat rekaman dan tidak benar-benar menonjol seperti yang saya inginkan,” lanjutnya.

Saat ini, Zayn telah memiliki empat lagu yang dia luncurkan sebagai single. Keempat lagu tersebut diantaranya adalah 'Entertainer', 'Let Me', 'Still Got Time' yang merupakan hasil kolaborasi PartyNextDoor, dan 'Dusk Till Down' yang merupakan hasil kolaborasi dengan Sia.

Keempat lagu tersebut diduga akan masuk dalam album tersebut. Begitu juga dengan lagu apa lagi yang akan masuk dalam album terbarunya.

Hingga saat ini, belum diketahui kapan Zayn akan meluncurkan album tersebut.

