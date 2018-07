SEOUL – Bagi Anda penikmat drama Korea, tentu tak asing dengan aktris Hong Soo Hyun. Aktor antagonis dalam serial Mad Dog itu, dikabarkan tengah menjalin asmara dengan rapper Microdot.

Kabar itu pertama kali diungkapkan oleh seorang sumber dalam industri hiburan Korea. “Keduanya berteman baik setelah tampil dalam The Fishermen and the City, pada Oktober 2017,” ungkap sumber tersebut seperti dilansir dari Soompi, Minggu (1/7/2018).

Sumber tersebut menjelaskan, hubungan itu masih sangat dini, namun mereka dipastikan telah menjadi pasangan kekasih. Tak lama berselang, Content Y selaku agensi sang aktris mengonfirmasi isu tersebut.

Senada dengan pernyataan sumber anonim tersebut, Content Y pun mengamini bahwa keduanya bertemu lewat sebuah variety show. “Hong Soo Hyun dan Microdot kerap berkumpul bersama teman-teman mereka. Perlahan, hubungan itu berkembang menjadi asmara. Belum lama ini, mereka memutuskan untuk menjadi pasangan kekasih,” ujar agensi itu lewat keterangan resminya.

Menariknya, pasangan ini berbeda usia 12 tahun. Hong yang memulai karier aktingnya 22 tahun silam itu telah berusia 37 tahun. Sementara Microdot yang bernama asli Shin Jae Ho itu masih 24 tahun.

Namun tampaknya, perbedaan usia tak menjadi penghalang bagi keduanya untuk menjalin asmara. Mereka bahkan tak lagi sungkan untuk menebar kemesraan lewat akun media sosial (medsos) masing-masing.

Ketika Hong mengunggah video tantangan Ice Bucket di medsos, Microdot menyelipkan emoji hati di kolom komentar, sebelum akhirnya menulis, “Selamat Malam,” bersama emoji bunga mawar. Komentar itu kemudian direspons Hong dengan ucapan serupa dalam bahasa Korea.

Sekadar informasi, Hong memulai karier aktingnya sejak 1996. Sepanjang itu, dia lebih banyak memainkan karakter antagonis. Dalam Mad Dog misalnya, dia berperan sebagai Cha Hong Joo, direktur perusahaan asuransi yang menaruh hati pada Choi Kang Woo (Yoo Ji Tae).

(Rapper Microdot. Foto: What's Good)

Dalam serial itu, dia terlihat begitu berambisi untuk ‘menyingkirkan’ istri dan anak Choi Kang Woo dalam sebuah kecelakaan pesawat terbang. Sementara Microdot debut di industri musik Korea dengan membentuk grup duo All Black bersam Dok2.

Microdot juga sempat tampil dalam sejumlah ajang pencarian bakat lokal, seperti Show Me the Money, Unpretty Rapstar, dan Tribe of Hip Hop. Sejak debut pada 2006, dia telah merilis dua album Extended Play: 'Microtape' (2015) dan '+64' (2016).

