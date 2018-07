LOS ANGELES – Marvel Comics kehilangan salah satu talenta terbaiknya. Ty ‘Bong’ Dazo, seniman komik asal Filipina itu dikabarkan meninggal dunia akibat kanker hati, pada awal pekan silam.

Kabar duka tersebut disampaikan Marvel Entertainment lewat akun Twitter resminya, pada Minggu (1/7/2018). “Marvel sangat berduka atas kepergian Ty ‘Bong’ Dazo, sosok di balik Deadpool dan komik-komik hebat lainnya,” ujar perusahaan komik raksasa dunia itu.

Marvel Entertainment menambahkan, “Kami menyampaikan belasungkawa mendalam untuk keluarga, sahabat, dan para penggemar Bong di seluruh dunia.”

Bong mulai menggambar komik sejak 1988. Dalam 3 dekade terakhir, dia mendedikasikan sebagai besar karyanya untuk Marvel, Dark Horse, dan 451 Media.

Situs Comicbook mencatat, Bong berperan cukup besar dalam sederet proyek komik populer Marvel. Dia diketahui berkolaborasi dengan Victor Gischler dalam seri Deadpool: Merc with a Mouth dan menggambar bersama Daniel Way untuk beberapa edisi seri utama Deadpool.

Sementara Star Wars: Knights of the Old Republic digarapnya untuk Dark Horse. Beberapa karya populer Bong lainnya, seperti Bad Moon Rising dan Side-Kicked diterbitkan oleh 451 Media. Selain itu, Bong juga dikenal lewat sederet karya komik lainnya, seperti Thunderbolts, Shadowland: Moon Knight, Markings, serta Aether and Empire.

Di luar kesibukannya sebagai seniman komik, bapak beranak dua itu ternyata menjajal lakon sebagai aktor dan desainer produksi di Asosiasi Pendidikan Teater Filipina.

Kematian Bong memberikan duka mendalam untuk orang-orang yang mengenalnya, termasuk fans. Melalui Twitter, David Forrest, seorang illustrator komik mengungkapkan, “Sangat menyedihkan menyampaikan kabar duka tentang Angelo ‘Bong’ Ty Dazo kepada kalian,” ujarnya.

Forrest mengungkapkan, “Dia telah menjadi teman dan bagian dari tim kami selama 17 tahun. Dia akan sangat dirindukan. Tolong tetap mendoakan keluarganya dalam masa-masa sulit ini.”

Ucapan perpisahan lainnya diungkapkan oleh John Jackson Miller melalui Twitter. Dia menilai, Bong sebagai seniman komik yang mampu menaklukkan detail-detail rumit dalam setiap karyanya.

“Lihat bagaimana dia menggambar operasi penambangan komet dalam ‘The Reaping’. Atau ketika dia menggambar rumah lelang yang menjual planet dalam ‘Prophet Motive’. Dia selalu bisa menerima tantangan,’ ujar Miller.

Beristirahatlah dengan damai, Bong.

