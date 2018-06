SEOUL - Genap berkarier selama 6 tahun, bintang Goblin, Kim Go Eun membagikan kisah tentang perjalanan kariernya dalam wawancara dengan Sport Donga, belum lama ini. Ia menuturkan jika awalnya tidak memiliki tujuan yang pasti dan jelas tentang karier masa depannya.

"Namun, aku ingin terus tumbuh dan berkembang. Belakangan ini, aku banyak berpikir tentang apa artinya menjadi seorang profesional di industri ini. Semakin aku bekerja menghabiskan waktu sebagai aktris, semakin aku berkata pada diriku sendiri, 'Aku harus menjadi seorang profesional,'" kata perempuan kelahiran 2 Juli 1991 tersebut, seperti dilansir dari Soompi, Sabtu (30/6/2018).

Go Eun menambahkan, "Satu-satunya tujuanku saat ini adalah terus mengerjakan proyek-proyek baru dan mengambil karakter baru."

Lebih lanjut, ia menanggapi popularitasnya sejak bermain dalam drama populer Goblin. Artis 27 tahun tersebut mengakui tanggung jawabnya kini lebih besar seiring dengan peningkatnya popularitasnya.

"Pengakuan publik terhadapku telah meningkat sejak bermain dalam drama Goblin. Aku berterima kasih kepada penulis Kim Eun Sook, PD Lee Eun Bok, dan Gong Yoo. Sekarang setelah aku memiliki pengakuan ini, aku memiliki tanggung jawab untuk mempertahankannya," tuturnya.

Seperti yang kita tahu, Goblin menuai kesuksesan besar pada 2017. Drama yang juga dibintangi Lee Dong Wook itu mampu mengakhiri episode pamungkas dengan rating hingga 20,98 persen dan rata-rata rating sekira 14,72 persen. Angka ini termasuk tinggi karena drama tersebut tayang di stasiun tv kabel, tvN.

Sebagai informasi, Go Eun baru-baru ini memutuskan akan comeback berakting dalam film Sunset in my Hometown, yang dirilis pada 4 Juli 2018. Film arahan Lee Joon Yik ini mengusung genre komedi-romantis.

Kisahnya tentang Hak Soo (Park Jung Min), seorang rapper yang gagal di Seoul. Kemudian, ia kembali ke kampung halamannya yang telah lama ditinggalkannya di Byeonsan. Di kampungnya, ia bertemu kembali dengan teman masa kecilnya Sun Mi (Kim Go Eun).

