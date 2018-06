JAKARTA - Aktris cantik Raline Shah diketahui tengah berada di Italia bersama sahabatnya, Millane Fernandez. Sejak 21 Juni lalu, Raline diketahui mengunggah beberapa foto kebersamaannya dengan Millane Fernandez di Italia.

Selama berada di Italia, wanita 33 tahun ini juga nyempatkan waktu untuk bertemu sahabat lamanya, Simon. Bahkan keduanya sempat berfoto bersama dengan latar belakang Danau Como.

"Perasaan: Pengen jatuh cinta. Pemandangan: Indah dan romantis. Status: Sahabatan dari kecil dan pacarnya lagi sibuk kerja," tulis Raline Shah pada unggahan fotonya bersama Simon.

Tak hanya sekedar berlibur dan bertemu dengan sahabatnya. Kepergiannya ke benua Eropa tersebut diketahui juga untuk menghadiri pernikahan model cantik Kelly Tandiono. Bahkan ia juga ditunjuk untuk menjadi pendamping pengantin perempuan.

"Post bridesmaid duty with these gems for @kelly_tandiono and Massi's wedding," tulisnya.

Dalam foto tersebut, Raline Shah mengaku bahagia menjadi pendamping pengantin. Bahkan ungkapan kebahagiaannya tersebut sempat ia tuangkan dalam postingannya.

"Orang yang nikah kita yang happy pake banget," tulisnya lagi.

(sus)