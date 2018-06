SEOUL – Setelah sukses besar dengan drama Goblin, Kim Go Eun akan kembali berakting dalam film layar lebar berjudul Sunset in my Hometown.

“Aku ditawari peran di Sunset in my Hometown pada waktu yang tepat. Aku tak ingin berpartisipasi dalam pekerjaan yang mana aku hanya bisa mengejar ambisiku, tapi dalam sebuah karya yang menyenangkan dan peran yang bisa menyalurkan bakat aktingku dengan baik,” tutur Kim Go Eun, seperti dilansir dari Soompi.

Go Eun menuturkan jika sutradara film, PD Lee Joon Yik dan aktor Park Jung Min mempengarui keputusan bintang A Muse tersebut untuk bermain dalam Sunset in my Hometown. Cerita Sunset in my Hometown juga menjadi alasan Go Eun menerima tawaran akting tersebut.

“Aku sangat senang saat menerima naskah dan mendengar jika PD Lee Joon Yik yang akan mengarahkannya. Selain itu, pihak produksi menuturkan jika Park Jung Min akan mengambil peran utama. Aku pikir tidak mudah menemukan kesempatan untuk bermain bersama dengan Park Jung Min,” tutur dia.

Kemudian ia menambahkan, “Jalan cerita film juga sangat cocok dengan situasiku sekarang ini. Aku merasa jika harus melakukannya.”

Go Eun menjelaskan jika aktor Park Jung Min merupakan seniornya di Korea National University of Arts. Jadi, dia sudah mengenal baik aktor kelahiran 1987 tersebut

“Aku menyadari aktingnya sangat hebat, ketika bekerjasama dengannya. Tanggung jawab dan sikapnya terhadap pekerjaan itu sangat mengesankan. Aku lebih menghargai dia sekarang,” katanya.

Sunset in my Hometown mengusung genre komedi. Kisahnya tentang Hak Soo (Park Jung Min), seorang rapper yang gagal di Seoul. Kemudian, ia kembali ke kampung halamannya yang telah lama ditinggalkannya di Byeonsan. Di kampungnya, ia bertemu kembali dengan teman masa kecilnya Sun Mi (Kim Go Eun). Film ini rencananya dirilis pada 4 Juli.

Sebagai informasi, film ini merupakan comeback Kim Go Eun sejak sukses besar dalam drama Goblin, pada Desember 2016. Sebelum comeback, Sport Donga melaporkan jika kesuksesan Goblin membuatnya merasa terbebani untuk menentukan proyek selanjutnya.

"Aku memiliki banyak kekhawatiran tentang pekerjaan yang aku ambil berikutnya setelah drama Gobin. Aku belajar melalui pengalaman jika ada sejumlah tekanan dan beban yang luar biasa ketika aku mengambil peran sendiri. Aku ingin mencoba peran yang dapat aku nikmati," tutur Kim Go Eun.

(LID)