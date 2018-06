LOS ANGELES – Rocker senior Rod Stewart mengumumkan akan merilis album baru pada akhir 2018. Hal itu diungkapkannya saat konser di Hollywood Bowl, Los Angeles, pada 26 Juni 2018. Konser itu merupakan pertunjukan perdana si pelantun If We Fall in Love Tonight itu, dalam 7 tahun terakhir.

Dari atas panggung, musisi 73 tahun itu membocorkan bahwa album barunya itu akan berjudul ‘Blood Red Roses’. “Kami berencana merilisnya pada September mendatang,” ujar suami Penny Lancaster tersebut seperti dikutip dari Billboard, Kamis (28/6/2018).

Tak sampai di situ, lelaki kelahiran Highgate, London, itu juga membocorkan salah satu lagu andalan dalam albumnya tersebut. Lagu itu akan berjudul Hole in My Heart. Lagu itu, menurutnya, terinspirasi dari masa mudanya, ketika dia masih berusia 20-an.

"Ia bercerita tentang seseorang yang ditinggal sang kekasih dan tak mampu berbuat apapun setelahnya. Setelah itu, semua yang kau rasakan hanyalah kekacauan,” ujarnya. “Ada lubang di hatiku dan itu masih sama seperti dahulu,” ujar Stewart menambahkan.

Selain menggelar konser di Los Angeles, Rod Stewart akan melanjutkan pertunjukannya di sejumlah kota di Amerika Serikat. Menurut Billboard, dia akan menutup rangkaian tur konser itu di Las Vegas, pada awal Desember 2018.

Sekadar informasi, ‘Another Country’ yang dirilis pada 2015 merupakan karya terakhir Rod Stewart. Dalam album tersebut, lagu Batman Superman Spiderman merupakan salah satu track yang paling menarik perhatian penggemarnya.

Rod Stewart menjelaskan, lirik lagu tersebut terinspirasi dari dongeng sebelum tidur, yang selalu didendangkannya untuk sang anak, belasan tahun silam.

(SIS)