SYDNEY - Musisi Rod Stewart terpaksa membatalkan konsernya di Australia karena kasus COVID-19 yang kembali naik di negara tersebut. Kabar itu diumumkan Live Nation selaku organizer, pada 13 Januari 2022.

“Akibat naiknya kasus COVID-19 di Australia dan penerapan kembali batas kapasitas tempat hiburan di beberapa negara bagian, maka tur Stewart harus dibatalkan,” ujar organizer itu dilansir dari Billboard, pada Jumat (14/1/2022).

Rod Stewart awalnya dijadwalkan menggelar sembilan pertunjukan di Australia sepanjang Maret dan April 2022. Menyusul kabar tersebut, pelantun I Don't Want to Talk About It tersebut mengaku kecewa. Namun dia berharap, kondisi cepat membaik, sehingga bisa menyapa penggemarnya.

Mengutip Reuters, Jumat (14/1/2022), Australia mencatatkan 147.000 kasus baru COVID-19 hingga 13 Januari 2022. Sekitar 92.000 di antaranya berasal dari New South Wales (NSW), negara bagian paling padat di Negeri Kanguru tersebut.

Ada 53 kematian akibat kasus COVID-19 sejauh ini, di mana 22 di antaranya disumbang oleh NSW. Namun, Otoritas Kesehatan setempat memastikan kematian akibat Omicron jauh lebih kecil dari sebelumnya.

Hal itu ditopang 92 persen penduduk Australia di atas usia 16 tahun sudah mendapatkan dosis lengkap vaksinasi COVID-19.*

