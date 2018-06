JAKARTA - Para penikmat musik Tanah Air pastinya sudah tidak asing lagi dengan tembang-tembang cinta yang dibawakan oleh para solois Indonesia seperti Rio Febrian, Marcell Siahaan dan Sammy Simorangkir.

Kini lewat Konser bertajuk Perjalanan Cinta, ketiganya akan menceritakan kisah asmara masing-masing yang tentunya akan bisa menyihir para penonton nanti.

Ditemui di Abbe Studio kawasan Gandaria, Jakarta Selatan (26/6/2018), Marcell sedikit memberikan bocoran konsep dari konser mereka yang akan di gelar pada Kamis (28/6/2018) di The Pallas SCBD, Jakarta Selatan.

“Lagu-lagu yang akan kita nyanyikan nanti tentunya yang punya pengaruh pada perjalanan cinta kita. Selain itu, nanti juga akan ada kolaborasi," kata Marcell.

Menyatukan ide kreatif dari tiga kepala dalam sebuah konser besar memang bukan perkara gampang. Tapi diakui pelantun lagu Firasat tersebut, mereka tidak menemui kesulitan dalam hal menyatukan konsep.

“Kan sudah tiga kali manggung bareng, jadi tinggal tentuin aja pas kolaborasi siapa suara dua, suara tiga. Justru yang susah itu, nyari jadwal barengnya,” ujar Marcell diiyakan Sammy.

Rio menambahkan gelaran konser Perjalanan Cinta ini merupakan sekuel konser mereka terdahulu yang bertajuk Generasi Patah Hati

“Temanya berubah, yang kemarin kan patah hati, yang sekarang kan perjalanan cinta. Walaupun dalam perjalanan cinta ada patah hati juga. Tapi konsepnya tetep sama. Kan usungan lagunya tetep lagu cinta,” tutur Rio.

Marcel menambahkan jika pada konser sebelumnya lebih banyak suasana mellow, pada konser kali ini ketiga akan lebih membawakan warna musik yang beragam.

“Kalau sekarang 'Perjalanan Cinta' yang pastinya lebih dinamis. Karena perjalanan cinta kan ada up and down nya. Jadi aransemennya juga akan lebih banyak yang up nya biar gak terlalu mellow mellow gitu,” terang Marcell.

