JAKARTA - Belum lama dibuka, tiket presale konser band rock legendaris asal Amerika yakni Guns N Roses ludes terjual. Dimana seperti diketahui, Guns N Roses bakal menggelar konser yang bertajuk 'Not in This Lifetime Tour' pada tanggal 8 November 2018 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Pengumuman tersebut disampaikan pihak promotor, Third Eye Management melalui akun instagram @temgmt. Dalam akun tersebut tertulis bahwa tiket konser Guns N Roses khususnya presale habis terjual.

Baca Juga: Tiket Presale Konser Guns N' Roses Dibuka, Netizen Bingung Cara Pemesanannya





Oleh karenanya pihak promotor akan membuka harga tiket konser regular, Axl Rose Cs pada 29 Juni 2018 mendatang melalui web 'BookMyShow'.

"GUNS N' ROSES PRESALE TICKETS SOLD OUT! If you didn't get your tickets, don't worry! Regular ticket sales will open 29th June 2018 at id.bookmyshow.com/gnrjkt. Stay tuned and get your tickets early!," tulis pihak promotor Third Eye Management.

Sementara itu, warganet yang melihat unggahan dari pihak promotor mengenai informasi tiket tersebut lantas berkomentar. Tak sedikit dari warganet yang kaget, seolah tak percaya lantaran tiket tersebut ludes hanya dalam waktu singkat. Sontak rasa sedih dari warganet pun membanjiri komentar akun tersebut.

"Gak dapet yg presale... huhuhuhu... masak baru buka langsung sold out 😭😭😭," tulis @edityakristiane.

"wah..sudah sold out ajha😣," tulis @hikma_alkatiri.

"Yaaa...gw nungguin emailnya tp ga ada email msk ...naseebbbb....wkwkwkw...," tulis @dianoby.

Seperti diketahui, pada beberapa waktu lalu, pihak Guns N Roses memang telah memberitahukan seputar tur dunianya lewat instagram pribadinya @gunsnroses. Pihak GNR pun telah memberikan nama-nama negara yang bakal disambangi. Dan Jakarta menjadi kota pertama dalam rangkaian tur itu.

"We're not done here yet...New #GnFnR #NotInThisLifetime Tour dates have been added for 2018.Visit the link in our bio for more information," tulis Guns N Roses melalui akun pribadinya.

Baca Juga: Luncurkan Album Baru, Guns N Roses Akan Gelar Konser Reuni?

Selain Jakarta, negara yang akan disambangi oleh GNR adalah Filipina, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, hingga Abu Dhabi. Sebagaimana diketahui, GNR menjadi salah satu band yang berpengaruh dalam sejarah musik dunia lantaran enam album studionya.

(edi)