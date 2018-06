SEOUL - Aktor Gong Yoo mengungkapkan keinginannya untuk membintangi Goblin season 2, setelah meraih sukses besar pada 2017. Hal tersebut ia ungkapkan saat menghadiri sebuah acara bersama fans di Taiwan, pada 24 Juni 2018.

Di sana ia menyapa 1000 fans yang hadir. Kemudian, ketika ditanya apakah dia tertarik untuk syuting Goblin season 2, Gong menjawab bahwa tidak akan ada alasan untuk tidak mengambilnya.

"Mungkin belum ada rencana untuk musim kedua, tetapi jika nanti ada dan aku menerima tawaran untuk bermain lagi. Aku tidak bisa menolaknya," tutur pria asal Busan tersebut, seperti dilansir dari Soompi, Selasa (26/6/2018).

(Baca Juga: Cardi B Akhirnya Akui Pernikahannya dengan Penyanyi Hip-Hop Offset)

(Baca Juga: Disebut Banci, Pemilik Baetz Manajemen Minta Ibunda Jefri Nichol Klarifikasi)

Meskipun demikian, setelah setahun vakum dalam layar kaca ia berharap jika proyek drama berikutnya akan dicintai banyak orang, seperti Goblin.

"Aku ingin kembali menyapa semua orang melalui karya yang hebat. Aku berharap pekerjaan berikutnya akan bernilai," imbuh dia.

Seperti diketahui, Gong Yoo telah berperan apik menjadi Kim Shin dalam serial Goblin. Ia adalah seorang goblin atau pelindung jiwa yang terperangkap hidup di dunia hingga 939 tahun. Shin telah mencari pengantin wanitanya, ia adalah satu-satunya orang yang dapat mengakhiri hidupnya. Wanita itu adalah Ji Eun-Tak (Kim Go-eun), yang secara kebetulan dapat memanggil Goblin dan akhirnya jatuh cinta pada Shin.

Drama yang turut dibintangi oleh Lee Dong Wook dan Yoo In Na ini mampu meraup rating hingga 18,6 persen, dalam episode terakhir penayangannya. angka tersebut termasuk sangat tinggi, karena drama yang debut pada 2 Desember 2016 itu ditayangkan dalam stasiun TV kabel, tvN. Selain itu, ia menjadi peringkat tertinggi kedua dalam jaringan T kabel setelah drama Park Bo Gum, Reply 1988 meraup 18,8 persen perhatian penonton.

Tidak hanya sampai di situ, Goblin juga mampu menyabet banyak penghargaan bergengsi di antaranya, Best Drama dna Special Award dalam ajang First Brand Awards, pada 2017. Selain itu, Gong Yoo juga mendapatkan predikat Best Actor dalam Baeksang Art Awards ke-53.

(aln)