JAKARTA - Kabar gembira bagi penggemar Guns N' Roses di Indonesia. Pasalnya band hard rock asal Amerika itu telah dikonfirmasi akan menggelar konser bertajuk ''Not In This Lifetime" di Jakarta.

Rencananya konser tersebut akan digelar pada 8 November 2018, di Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta. TEM dan UnUSUaL Entertainment selaku promotor yang mendatangkan Axl Rose cs ke Jakarta pun telah mengumumkan set plan sekaligus ticketing konser "Not In This Lifetime".

Pada Selasa (26/6/2018), TEM dan UnUSUaL Entertainment melalui keterangan resmi menyebutkan jika tiket konser tersebut terdiri dari 7 Kategori. Sebut saja VIP Paradise City, Orange Zone, Rock Zone A, Yellow Zone, Rock Zone B, Purple Zone, Upper Blue Zone, dan Upper Green Zone.

Baca Juga: Bersiaplah! Guns N'Roses Bakal Guncang Jakarta





Upper Green Zone menjadi kategori tiket paling murah yang dibanderol dengan harga Rp450 ribu. Sementara, kategori Orange Zone, Rock Zone A, Yellow Zone, Rock Zone B, Purple Zone, dan Upper Blue Zone masing-masing dibanderol seharga Rp2 juta, Rp1,25 juta, Rp1 juta, Rp950 ribu, Rp750 ribu, dan Rp650 ribu. Sementara untuk VIP Paradise City menjadi tiket termahal dalam kategori ini yaitu seharga Rp5,5 juta.

Untuk seat plannya sendiri, kategori Rock Zone A, Rock Zone B sama-sama bertipe festival atau berdiri. Sementara Orange Zone, Yellow Zone, Purple Zone, Upper Blue Zone, dan Upper Green ZOne adalah seated atau duduk. Lalu, untuk kategori VIP Paradise City adalah seat dengan fasilitas yang lebih baik. Penonton akan memiliki akses ke pintu masuk VIP lobby khusus dan juga akses menuju fasilitas makanan dan minuman.

Tiket konser ''Not In This Lifetime" dapat mulai dibeli pada 29 Juni 2018 dan untuk tiket VIP Paradise City mulai di buka hari ini.

Tidak hanya sampai disitu, promotor pun mengadakan penjualan tiket pre-sale yang tersedia secara online pada 27-28 Juni 2018, yang di mulai pukul 11.00 di situs resmi penjualan tiket BookMyShow. Dalam tahap pre-sale ini pun tiket akan dibanderol dengan harga lebih murah. Orange Zone, Rock Zone A, Yellow Zone, Rock Zone B, Purple Zone, Upper Blue Zone, dan Upper Green Zone masing-masing dibanderol Rp1,8 juta, Rp1 juta, Rp800 ribu, Rp750 ribu, Rp550 ribu, Rp450, dan Rp250 ribu.

Baca Juga: Luncurkan Shadow of You Love, Guns N' Roses Kembali Mejeng di Billboard

Sebagai informasi, Jakarta akan menjadi kota pembuka untuk konser Guns N' Roses di Asia. Kemudia, mereka akan bertandang ke negara Asia lainnya, diantara lain Filipina, Malaysia, Taiwan, Hong Kong.

Band yang dibentuk pada 1985 ini telah memulai konser dunianya pada 26 Juni 2018 di Spanyol dan berlanjut ke Belanda Jerman Rusia, Estonia Norway, Swedia, Islandia, Denmark. Guns N' Roses akan mengakhiri rangkaian turnya di Johannesburg, Gauteng, Afrika Selatan, pada 29 November 2018.

(edi)