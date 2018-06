JAKARTA - Aktor sekaligus penyanyi Iqbaal Ramadhan mengungkapkan bahwa ia mempunyai perhatian yang besar terhadap pendidikan di Indonesia. Pemain film Dilanku 1990 ini sangat miris melihat data bahwa Indonesia membutuhkan waktu selama 128 tahun untuk menyusul ketertinggalan dalam hal pendidikan dengan negara lainnya.

“Mungkin enggak banyak yang tahu juga kalau gua menaruh perhatian besar buat pendidikan setidaknya buat gua sendiri,” ujar Iqbaal saat ditemui di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan.

Sampai pada akhirnya data-data lain tentang pendidikan di Indonesia membuatnya tercengang, dan merasa kalau Iqbaal Ramadhan harus melakukan sesuatu untuk membantu, salah satunya adalah menjadi guru disebuh platform digital untuk belajar.

“Sampai akhirnya gua terekspos dengan data-data tentang pendidikan di Indonesia yang bikin gua tercengang, dan itu bikin gua ngerasa i must do something buat ngebantu pendidikan di Indonesia,” ungkapnya.

Meski sempat menyepelekan mengenai pendidikan, mantan personel CJR ini percaya bahwa pendidikan yang ditempuh akan menghantarkan seseorang kepada masa depan yang cerah.

“Gua salah satu orang yang percaya kalau misalnya pendidikan itu adalah salah satu tiket untuk masa depan yang cerah,” papar Iqbaal Ramadhan.

“Tapi dulu gua juga orang yang ngerasa ah sekolah gua sudah oke, nilai juga oke, karier lancar, jadi gua cuma mikirin diri gua sendiri,” tutupnya.

(aln)