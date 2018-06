SEOUL – Setelah banyak beredar kabar akan kembali ke panggung hiburan, Tiffany Hwang akhirnya buka suara. Ia membagikan perasaannya tentang rencana comeback solo melalu media sosial.

Dalam postingan di Instagram, ia awalnya merasa sangat gugup untuk memulai comeback-nya. Namun, ia mengaku seperti saat ibunya meninggalkan Tiffany untuk selamanya, musik juga telah membantunya menghadapi masa-masa tersulitnya belakangan ini. Perempuan 28 tahun tersebut menyinggung jika Chritina Aguilera, Mariah Carey, dan lainnya telah membantunya untuk bangkit.

Dalam postingannya itu, ia menyatakan jika ingin menjadi seorang seniman yang dapat membawa cahaya ke hati para penggemar, pada saat yang paling gelap. Tak lupa, berkarier sebagai seorang solois tak membuatnya lupa dengan teman-teman seperjuangnnya di Girls Generation. Ia merasa sangat bangga selama 10 tahun berkarya dan membagikan momen yang indah bersama penggemarnya. Terakhir, dia berterima kasih kepada teman, keluarga, dan penggemar.

"Untuk semua keluarga, teman, dan penggemar yang telah mendukungku hingga saat ini. Terima kasih telah mempercayaiku , untuk tetap mencintaiku . Dukungan kalian memberikanku keberanian untuk menantang diriku mengekspresikan apa yang aku percaya. Aku tidak akan disini, jika tanpa kalian. Aku mencintaimu," ungkap Tiffany, seperti dilansir dari Soompi.

Sebagai informasi, setelah mundur dari S.M. Entertainment pada 9 Oktober 2017, Tiffany Hwang akhirnya menemukan agensi baru. Ia berlabuh di Paradigm Talent Agency, yang berbasis di Amerika Serikat.

Sebelumnya, kepastian Tiffany bergabung dengan agensi itu terlihat dari nama Tiffany yang terdapat dalam daftar musisi Paradigm Talent Agency. Dalam situs resmi perusahaan itu, nama perempuan kelahiran San Francisco itu ditulis ‘Tiffany Young’. Selain itu, akun Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan Spotify yang tertera pada situs perusahaan itu, merupakan akun resmi Tiffany.

Paradigm Talent Agency memiliki delapan kantor di sejumlah kota di Amerika Serikat. Agensi itu juga beroperasi di London, Inggris dan Taronto, Kanada. Agensi yang berdiri sejak 1992 itu menaungi sederet nama besar, seperti Ed Sheeran, Coldplay, dan Jason Mraz. Selain Tiffany, penyanyi Korea lainnya yang berada di bawah asuhan agensi itu adalah Eric nam. Dibawah naungan Paradigm Talent Agency, ia akan merilis album baru bertajuk Over My Skin, pada 28 Juni 2018.

Ini akan menjadi album solo kedua bagi Tiffany, sebelumnya ia merilis album EP, ‘I Just Wanna Dance’, yang berisi 6 single. ‘I Just Wanna Dance’ sukses memimpin chart album K-Pop iTunes di Amerika Serikat saat dirilis kala itu. Sementara di Korea, ‘I Just Wanna Dance’ juga sempat mendominasi enam chart musik online terbesar di Negeri Ginseng tersebut. Promosi album solo perdana Tiffany di pasar Amerika Utara kala itu dilakukannya dalam ajang KCON 2016.

(aln)