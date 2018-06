LOS ANGELES - Netflix resmi mengantongi izin pendistribusian global drama Korea terbaru, Mr. Sunshine. Melansir Deadline, layanan stream global tersebut akan menayangkan serial itu di Amerika Serikat secara eksklusif, pada 7 Juli 2018. Jadwal serupa dengan premier Mr. Sunshine di Korea Selatan.

Baca Juga: Dua Hari Penyelidikan, Polisi Berhasil Tangkap Pembunuh XXXTentacion

Keesokan harinya, Netflix akan menayangkan serial itu untuk pertama kalinya di Jepang. Sementara penayangan di berbagai negara lain akan dimulai pada 19 Juli 2018. “Kami melihat hasrat yang begitu besar dalam proyek ini. Bagi kami, ini adalah kemajuan besar pustaka konten Korea Selatan untuk dibagikan kepada user Netflix di seluruh dunia,” kata Rob Roy, Vice President Content Netflix Asia.

Konsep cerita Mr. Sunshine akan berbeda dengan dua drama populer Kim Eun Sook sebelumnya. Kali ini, dia menarik mundur latar cerita ke masa Shinmiyangyo alias Ekspedisi Korea, sekitar akhir abad ke-19. Kisahnya bercerita tentang Choi Yoo Jin, bocah Korea yang lahir di keluarga budak dan melarikan diri ke Amerika Serikat menggunakan kapal perang.

Setelah dewasa, Choi kembali ke tanah kelahirannya sebagai anggota Angkatan Laut Amerika Serikat. Di sana, dia jatuh cinta pada Go Ae Shin, putri seorang bangsawan lokal yang dikenal pemberani. Pada saat bersamaan, Choi mengetahui rencana pasukan asing untuk menduduki Korea Selatan.

Serial 24 episode tersebut merupakan proyek kolaborasi ketiga antara penulis skenario Kim Eun Sook, bersama sutradara Lee Eung Bok. Sebelumnya, mereka bekerja sama menggarap Goblin (2017) dan Descendants of the Sun (2016) yang menuai sukses besar di pasar lokal.

Sementara Hwa&Dam Pictures, salah satu rumah produksi terbesar di Korea Selatan, dipercaya untuk menggarap proyek tersebut. Ini merupakan proyek ketiga Hwa&Dam berduet dengan rumah produksi Studio Dragon, setelah Goblin dan Bravo My Life.

Baca Juga: Bantah Rumor Perceraian, Victoria Beckham Lakukan Hal Ini!

Aktor kawakan Lee Byung Hun (G.I. Joe) dipercaya untuk memerankan karakter Choi Yoo Jin (Eugene Choi), sementara tokoh Go Ae Shin dilakoni aktris muda Kim Tae Ri (The Handmaiden). Sebagai pelengkap, Yoo Yeon Seok (Dr. Romantic), Kim Min Jung (Man to Man), dan Byun Yo Han (Six Flying Dragon) menjadi pemeran pendukung dalam serial tersebut.

(LID)