LOS ANGELES - Dua hari sudah polisi melakukan penyelidikan terkait pembunuh dari rapper muda XXXTentacion. Untungnya, pihak kepolisian baru-baru ini sudah memiliki titik terang mengenai tersangka pembunuhan tersebut.

Dalam sebuah keterangan, pihak kepolisian mengungkapkan bahwa tersangka yang mereka cari adalah seorang pria berusia 22 tahun bernama Dedrick D. Williams.

Polisi yang menyelidiki pembunuhan XXXTentacion telah menangkap seorang tersangka berusia 22 tahun di Pompano, Florida. Setelah mengantongi identitas sang tersangka, pihak kepolisian pun menghubungi ibu dari rapper yang memiliki nama asli Jahseh Onfroy tersebut.

Saat mendapatkan laporan tersebut, seluruh keluarga dan teman dari XXXTenttacion langsung sumrigah.

Tak lama kemudian, seperti melansir dari NME, Jumat (21/6/2018), pihak kepolisian pun berhasil menangkap sang tersangka. Hal ini ditegaskan melalui salah satu anggota kepolisian setempat yang bernama Gina Carter.

Dalam akun Twitter pribadinya, dia memposting foto dari penjahat tersebut. GIan juga memposting sedikit informasi dari sang penjahat.

In just more than 48 hours, #BSO homicide detectives arrested Dedrick Devonshay Williams for the murder of Jahseh Onfroy, also known as XXXTentacion. Williams (dob 3/23/96) was taken into custody shortly before 7p.m. in Pompano. More details will be released later today. pic.twitter.com/OkP2usoqNH