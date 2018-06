LOS ANGELES – Pemerintah Arab Saudi telah membuka larangan penayangan film bioskop yang sudah diatur sejak 35 tahun silam. Sicario: Day of the Soldado akan menjadi film indie Amerika Serikat pertama yang diputar di sana.

Film yang bercerita tentang penjualan narkoba di Amerika Latin ini akan melakukan screening awal di Kota Riyadh. Sicario: Day of the Soldado, yang merupakan sekuel dari Sicario, didistribusikan di Timur Tengah oleh perusahaan Italia Film.

Sebelumnya, Black Panther menjadi film pertama yang diputar di Arab Saudi setelah pelarangan layar lebar diberlakukan oleh Kerajaan Arab Saudi di awal tahun 1980an karena mereka mengadopsi standar agama ultrakonservatif. Pelarangan tersebut kemudian dicabut oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk mengubah masyarakat Arab dan menggerakan perekonomian di luar sektor minyak.

Pihak Italia Film, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa perilisan Sicario: Day of the Soldado adalah kemenangan tersendiri bagi industri film Arab Saudi. Pasalnya, pemerintah Arab semula hanya akan menerima film-film dari rumah produksi besar AS.

Dilansir dari Variety, Jumat (22/6/2018), Sicario: Day of the Soldado juga akan menjadi film dengan rating R-18 pertama di Arab Saudi. Seperti diketahui, film yang dibintangi oleh Benicio del Toro dan Josh Brolin ini memiliki konten kekerasan di dalamnya.

Meski demikian, lembaga sensor Arab Saudi menyatakan bahwa film Sicario: Day of the Soldado hanya mengalami sensor minor. Mereka hanya menghilangkan suara untuk beberapa kata-kata kasar di dalamnya.

(aln)