SEOUL - Ryeowook membuat kejutan bagi para penggemarnya. Hal ini lantaran, ia mengumumkan akan menggelar pertemuan penggemar atau fan meeting untuk merayakan ulang tahun yang jatuh pada 21 Juni 2018.

Pria asal Incheon itu membagikan informasi ini lewat postingan akun Twitter resmi Super Junior. Ia mengunggah sebuah foto dirinya mengenakan baju militer dengan sang maknae Super Junior, Kyuhyun.

Melansir Soompi, acara fan meeting tersebut akan diadakan pada 12 Juli pukul 20.00 KST di SMTOWN Coex Atrium, lantai 5, SMTOWN Theatre. Menariknya, pertemuan penggemar bertajuk 'Return to the Little Prince' tersebut menjadi pertemuan penggemar pertamanya setelah menjalani wajib militer (wamil) selama hampir dua tahun.

Ia akan melepas tugas wamilnya pada 10 Juli 2018. Sebagai bocoran, dalam acara tersebut Ryeowook tidak hanya akan bernyanyi untuk fans, ia juga akan berkomunikasi dengan para penggemar selama acara tersebut.

Sebagai informasi, Ryeowook memulai pelatihan wajib militernya pada 11 Oktober 2016. Awalnya, ia dijadwalkan mendaftar wajib militer pada 14 Juni 2016. Namun, dikarenakan jadwal siaran radio dan jumpa fans yang digelar di beberapa negara, membuatnya harus bekerja terlebih dahulu sebelum mengemban tugas negara.

“Ryeowook telah menyelesaikan album solo dan aktivitas siaran radio. Namun, tiba-tida ada perubahan yang dilakukan tim manajemen. Hal itu menyebabkan tanggal pendaftaran wamilnya harus ditunda. Ia harus menepati janjinya dengan para fans di Amerika Selatan,” ungkap SM Entertainment kala itu.

Sebelum itu, pada tahun yang sama, Ryewook telah merilis mini album solo pertamanya berjudul "The Little Prince" pada Januari. Album itu menjadi album solo pertamanya sejak debut 11 tahun bersama Super Junior.

Album tersebut dirilis di bawah naungan label Super Junior sendiri, Label SJ, yang didirikan oleh SM Entertainment pada 2015. Hal itu untuk menandai karier 10 tahun mereka. Ia juga telah mengadakan konser solo pertamanya melalui serial The Agit dari SMTOWN, bertajuk "Ever Lasting Star - RyeoWook", yang dimulai dari 19 - 21 Februari di SMTOWN Coex Artium, Samseong-dong, Seoul.

