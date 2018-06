LOS ANGELES - Ed Sheeran kembali menunjukkan sisi kedermawanannya. Kali ini, dia kembali akan menggalang dana untuk disumbangkan kepada salah satu badan amal di kota kelahirannya.

Untuk menggalang dana, pada kesempatan kali ini Ed membuat sebuah lego yang menyerupai dirinya. Yang istimewa, lego yang akan disumbangkan ini sengaja dibuat cukup besar, yakni sebesar ukuran kepalanya.

Ed Sheeran donates Lego self portrait and homage to Heinz ketchup to Suffolk charity shop https://t.co/Pi1Er5TF2P— East Anglian Daily Times (@EADT24) June 18, 2018