Qada dan Qadr Tanggal ini sebenernya yg ditunggu tunggu Keluarga Untung soalnya hari ini kita sekeluarga mau piknik ke tempatnya Om Erdogan, tapi Allah punya rencana lain Kukung jatuh H-1 takbiran dan paha nya patah, dipastikan kukung gabisa ikut. Mengetahui kesayangannya ga bisa ikut, kekasihnya juga membatalkan berangkat. Hal simple yg nilainya besar buat kami, didepan mata kita dicontohkan mengenai nilai2 kesetiaan, cinta yg tulus. Mau susah atau seneng. Mrk udah 45 th bersama hanya melalui teladan lah kami belajar berkeluarga. Tiket hangus memang. Jadinya Kali ini liburannya Tanpa uti kukung, rasa liburan ga akan pernah sama, ga ada yg masakin, ga ada yg cerewet, ga ada yg tiba2 ngeluarin jengkol. But it’s ok She only took a rain check, insya Allah Ya Baari sang pemilik rencana men schedule ulang liburan keluarga besar lagi Aamiin. Doain kita ya uti @sri.suparni_2104 kukung sayaaang *info: T Shirt untung boys seminggu ini showcase di Ciwalk ya stock terbatas

