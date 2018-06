LOS ANGELES – Penyanyi asal Inggris, Ed Sheeran, rupanya tidak pernah menggunakan jasa layanan streaming musik seperti orang kebanyakan. Padahal lagunya yang berjudul The Shape of You menjadi salah satu lagu yang paling banyak didengarkan di layanan streaming musik Spotify.

Penyanyi berusia 27 tahun ini mengaku mencari inspirasi musik baru lewat rekomendasi teman-temannya. Ketika harus mendengarkan lagu, ia pun lebih memilih cara yang klasik seperti mendengarkan lewat CD.

“Aku mendengarkan apa yang orang rekomendasikan, seperti dari CD, atau jika mereka merekomendasikan sesuatu dari iTunes. Atau aku juga biasanya mendengarkan lewat radio. Biasanya harus ada tiga orang dulu (yang merekomendasikan) sebelum aku akhirnya mendengarkan lagu tersebut,” ungkap sahabat dekat Taylor Swift ini.

Sebagai contoh, Sheeran pernah mendapatkan rekomendasi untuk mendengarkan album Mumford & Sons. Namun ia tidak pernah melakukannya hingga akhirnya ada tiga orang yang memintanya untuk mendengarkan musik folk British tersebut.

“Aku ingat seseorang memintaku untuk mendengarkan Mumford & Sons, dan aku tidak melakukannya. Lalu ada orang lain yang berkata sama, dan aku tetap tidak melakukannya. Kemudian orang ketiga berkata hal itu lagi dan aku merasa, ‘Aku harus mendengarkannya,’” kenang Sheeran seperti diberitakan Contactmusic.

