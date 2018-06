Oh Mantanku,, mari bersihkan hati,, seperti hatiku yang ikhlas dan mau membersihkan belatung yg tumbuh dan hidup di meja makan yg kamu tinggalin dan gak di beresin,, agar hidup tenang makmur dan damai,, Mari Bangkit dan maju lagi ! Tinggalkan kemalasan dan kesombongan,, semakin hidup bersih dan rajin bersih bersih Insyaallah Tuhan Semakin Sayang ama kita, rezeki dan sehat semakin berlimpah,, ingat ! Tak harus bersama saya, carilah pacar atau suami yg rajin, kaya dan tanggung jawab, biar bisa nyenangin dan makmurin hidupmu dan anak anak😃🙏 ceritalah tentang kebaikan dan pengorbananku padamu agar dia dapat mencontohnya, jangan gak mau berkomentar atau no comment mulu ! Jangan tutupi kebaikanku biar orang2 berhenti memfitnahku, berhenti menghinaku,,, Inilah manfaat bertetangga, gak ada sapu bisa pakai sapu dan tetangga sekalian buat bantu nyapuin rumahnya biar hati bersih dan positif selalu😃salam #akuindonesia dan salam #akumantanmu FA

A post shared by Farhatabbastv (@farhatabbastv226) on Jun 18, 2018 at 8:00pm PDT