SENOIA – Frank Darabont tampaknya akan memberikan kejutan di musim kesembilan serial populer The Walking Dead. Kabarnya, ia bakal ‘menghidupkan’ kembali satu karakter lawas dalam serial itu.

Rumor itu pertama kali beredar ketika Jon Bernthal si pelakon Shane Walsh terlihat wara-wiri di Senoia, Georgia, Amerika Serikat, pada 15 Juni 2018. TV Line melaporkan, Bernthal terlihat di sekitar lokasi syuting The Walking Dead itu bersama dua rekannya: Andrew Lincoln dan Norman Reedus.

Keberadaannya bahkan sempat diabadikan fans saat menyambangi Nic & Norman, restoran burger milik Reedus. Bukti keberadaan Bernthal lainnya adalah saat dia menyambangi Senoia Coffee and Cafe. Kedai kopi itu bahkan mengunggah foto kedua aktor itu di akun Facebook mereka.

Terkait rumor tersebut, AMC selaku stasiun yang menayangkan The Walking Dead enggan memberikan tanggapan. Namun The Hollywood Reporter mengklaim, Bernthal pasti akan tampil dalam musim kesembilan The Walking Dead.

Karakter Shane Walsh sebenarnya dibunuh Rick Grimes (Andrew Lincoln) pada musim kedua The Walking Dead. Bernthal kembali tampil sebagai zombie pada musim ketiga, hingga akhirnya ditembak oleh Carl Grimes (Chandler Riggs). Mengingat kondisi itu, asumsi paling masuk akal untuk Bernthal dalam The Walking Dead adalah adegan flashback atau vision.

Asumsi lain, menurut Gizmodo, terkait Andrew Lincoln. Seperti diketahui, musim kesembilan The Walking Dead akan menjadi proyek pamungkas baginya. Maka besar kemungkinan, Frank Darabont akan membiarkan Lincoln dan Bernthal mengucap ‘selamat tinggal’ dengan menampilkan flashback hubungan Shane Walsh dan Rick Grimes.

Akhir bagi Andrew Lincoln

Pada Desember 2017, aktor Andrew Lincoln sempat mengungkapkan keinginannya untuk berhenti memerankan Rick Grimes kepada The Hollywood Reporter. “Aku perlu mengakhiri permainan ini dan hal itu sedang dibicarakan secara serius sekarang,” katanya kala itu.

Hal serupa kembali diungkapkan aktor 44 tahun itu sekitar Februari 2018. “Ada satu titik di mana aku pasti mengakhiri semua ini. Bisa saja akhirnya akan berbeda dengan apa yang dipikirkan produser atau fans. Tapi aku terbuka untuk berdiskusi tentang itu.”

Selain Lincoln, Lauren Cohan juga dipastikan tidak akan bermain dalam musim kesembilan. Cohan meninggalkan The Walking Dead setelah memutuskan mengambil peran dalam drama produksi ABC, Whiskey Cavalier.

