JAKARTA – The Walking Dead menjadi salah satu serial melegenda yang berkisah tentang pertempuran manusia melawan zombie. Serial ini yang dimulai pada tahun 2010 ini telah memasuki season ke-10 pada Oktober lalu.

The Walking Dead musim pertama memperkenalkan tokoh utamanya, sheriff Rick Grimes (Andrew Lincoln) yang terbangun dari koma dan menemukan dunia telah dikuasai zombie. Ia pun pergi ke Atlanta untuk menemukan istrinya, Lori dan Carl anak mereka.

Dalam perjalanan, ia bertemu rekan polisi, Shane Walsh dan kelompok lain yang bertahan hidup dari zombie (penyintas).

Mereka pun tiba di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC). Namun mereka menemukan kenyataan, tidak ada obat penawar untuk zombie dari satu-satunya anggota CDC yang tersisa.

Serial ini makin seru pada musim berikutnya, di mana Rick mengetahui jika sang istri mengandung anak Shane. Sang sherif menembak teman baiknya hingga suara itu memancing kedatangan zombie.

Rick dan kelompoknya pun harus melarikan diri dari kejaran 'The Walking Dead'. Sampai akhirnya menemukan penjara sebagai rumah baru para manusia.

Petualangan Rick tidak hanya berhenti melawan para zombie, tetapi ia juga bertemu sekelompok kanibalisme. Bahkan di musim ke-6 (2015-2016) sebuah kelompok yang dikenal sebagai Wolves menggunakan gerombolan zombie menyerang warga Alexandria yang tinggal bersama Rick.

Serial ini sebenarnya telah diumumkan selesai pada musim ke-10. hal itu disampaikan Danai Gurira, aktris yang terlibat dalam The Walking Dead sejak musim ketiga.

Namun beberapa hari sebelum The Walking Dead musim ke-10 tayang perdana, Angela Kang, penulis skenario The Walking Dead mengumumkan serial ini akan kembali musim mendatang di acara New York Comic Con.

Mengutip Digital Spy, salah satu cast yang dipastikan muncul dalam musim ke-11 adalah Lauren Cohan, pemeran Maggie dalam The Walking Dead musim ke-9.

Sementara itu, Danai Gurira, dipastikan tidak akan hadir di episode terbaru The Walking Dead.

Serial The Walking Dead musim ke-11 akan mengudara di AMC pada akhir Juli 2020.