LOS ANGELES - Kematian pentolan band Nirvana, Kurt Cobain hingga saat ini masih menjadi sebuah ganjalan bagi para penggemarnya. Hal ini dikarenakan para penggemar dikagetkan dengan kabar bunuh diri Kurt pada 1994 silam.

Untuk mengobati kerinduan para penggemarnya, pihak keluarga dan label pun sempat melelang barang-barang memorabilia milik Kurt. Dan ternyata, dalam waktu dekat ini, beberapa barang lain dari Kurt akan dipajang di sebuah pameran.

NME pada Senin (18/6/2018) melaporkan jika pameran ini akan dinamai sebagai ‘Growing Up Cobain’. Dan barang-barang tersebut akan dipamerkan di The Museum of Style Icons, yang terletak di Irlandia.

Di pameran yang dimulai pada 19 Juli mendatang ini akan terdapat beberapa barang pribadi milik Kurt, yang akan ditampilkan. Salah satunya adalah celana jumper bergaris yang dipakai oleh Kobain pada saat merekam video musik ‘Smells Like Teen Spirit’, yang kemudian menjadi lagu paling ikonik dari grup band rock tersebut.

Ada juga beberapa koleksi pribadi keluarga seperti foto-foto lawas Kobain. Di dalam pameran ini, para pengunjung diajak melihat bagaimana kehidupan Kurt selama masa kecilnya, sebelum sukses bersama Nirvana.

Yang membuat pameran ini semakin istimewa adalah dikarenakan Frances Bean Cobain akan membuka pameran tersebut. Selain itu, ibu dari Kurt, Wendy O’Connor juga akan hadir dalam upacara pembukaan museum tersebut.

“Saya selalu menjadi orang yang paling tahu tentang siapa ayah saya, melalui nenek dan bibi saya. Aku sangat gembira bahwa pandangan mereka tentang siapa Kurt akan dirayakan dengan penggemar Nirvana di seluruh dunia," ujar Frances.

Selain itu, Frances juga mengkonfirmasi jika di dalam pameran ini, para pengunjung juga akan melihat beberapa item yang belum pernah dilihat publik selanjutnya.

Pameran ini setidaknya akan menjadi sarana pelepas rindu para penggemarnya terhadap Kurt, setelah sebelumnya pameran Kurt Cobain di Washington terbakar. Beberapa barang pribadi milik Kurt, seperti karya seni asli Nirvana ikut menjadi abu dalam kejadian tersebut.

