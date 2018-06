SEOUL - Film terbaru aktor dan bintang variety, Lee Kwang Soo, The Accidential Detective 2: In Action telah tayang perdana, pada 13 Juni 2018. Pria yang dijuluki Prince of Asia tersebut mengungkapkan jika filmnya kali ini akan menjadi sangat seru.

Hal ini karena kehadirannya untuk melengkapi dua aktor lainnya, yaitu Kwon Sang Woo dan Sung Dong Il. Hal tersebut dilihat dari video behind the scene yang dirilis pihak pihak bioskop, CGV di halaman facebook resminya.

Video tersebut diambil saat mereka mengunjungi CGV, saat The Accidential Detective 2: In Action dirilis.

"Ketika aku bergabung, film itu kembali menjadi film yang sangat menyenangkan. Sejujurnya, aku akan merasa tidak puas jika hanya ada dua senio-ku itu saja," ungkap dia seperti dilansir dari Soompi, Kamis (14/6/2018).

Dia menambahkan dengan menjelaskan karakternya yang mampu membuat film lebih menarik, “Bagaimanapun, sebagai kesimpulan, aku telah kembali ke tim detektif sebagai Yeo Chi, yang dulunya adalah anggota unit kejahatan cyber. Karena ini, film akan tiga kali lebih menarik, tiga kali lebih lucu, dan tiga kali lebih mencekam. Jadi tolong nantikanlah. ”

Ucapan bintang variety Running Man tersebut tampaknya didengar oleh para penggemar film Korea Selatan. Pasalnya, pada hari pertama perilisannya, film sekuel dari The Accidential Detective (2015) tersebut mampu menduduki posisi kedua box office bioskop Korea.

Ia mampu membukukan USD1,88 juta dengan jumlah penonton 235.195.

Sekadar informasi, film tersebut berkisah tentang Kang Dae Man (Kwon Sang Woo) yang menjual toko buku komik miliknya untuk membuka agensi detektif swasta tanpa memberi tahu istrinya.

Kemudian, ia mengajak Tae Soo (Sung Dong Il) yang merupakan mantan detektif untuk bekerja sama menjadi agen penyelidik bersamanya. Tak lupa, keduanya berkolaborasi dengan seorang penyelidik cyber, Yeochi (Lee Kwang Soo).

Film produksi Cree Pictures ini juga turut dibintangi Seo Young Hee, Lee Il hwa, Son Dam Bi, Nam Myung, Choi Sung Won, dan penampilan spesial dari Kim Dong Wook.

