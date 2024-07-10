Lee Kwang Soo Digaet Bintangi Drama Baru Lee Dong Wook

SEOUL - Lee Kwang Soo berpotensi adu akting dengan Lee Dong Wook dalam drama terbaru tvN, Divorce Insurance. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh agensi sang aktor.

“Lee Kwang Soo ditawari untuk membintangi drama tersebut. Saat ini, dia mempertimbangkan dengan positif tawaran tersebut,” ujar Kingkong by Starship dikutip dari Starnews, Rabu (10/7/2024).

Lee Kwang Soo digaet bintangi drama baru Lee Dong Wook. (Foto: Sports Chosun)

Drama Divorce Insurance berkisah tentang Noh Ki Joon (Lee Dong Wook), seorang aktuaris yang bekerja di tim pengembangan produk sebuah perusahaan asuransi. Secara spesifik, dia bertugas merancang produk asuransi untuk kasus perceraian.

Meski kariernya mentereng, namun Ki Joon yang merupakan tamatan universitas bergengsi luar negeri itu sudah tiga kali bercerai. Sayangnya, belum diketahui detail karakter yang akan diperankan Lee Kwang Soo dalam drama ini.

Sementara itu, drama terbaru Lee Kwang Soo, No Way Out: The Roulette akan tayang pada 31 Juli mendatang. Dia berperan sebagai Yoon Chang Jae, tukang jagal yang menjadi target pertama permainan roulette Pria Bertopeng.

Lee Kwang Soo dalam Drama Terbarunya, No Way Out: The Roulette.

Ketika permainan dimulai, Chang Jae harus membunuh Kim Gook Ho (Yoo Jae Myung) yang baru keluar dari penjara. Jika berhasil, maka dia akan menerima hadiah sebesar KRW20 miliar dari si Pria Bertopeng.

Lee Kwang Soo yang dikenal komikal akan menyuguhkan sisi lain aktingnya dalam No Way Out: The Roulette. “Drama ini adalah proyek yang kami garap dengan sepenuh hati. Aku berharap, penonton bisa merasakan energi itu,” ujarnya.*

(SIS)