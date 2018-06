SEOUL - Kabar gembira bagi BLINK, pasalnya empat personel BLACKPINK akan kembali mengguncang panggung K-Pop. Menariknya, Jennie cs tampak menggoda fans dengan merilis teaser music video untuk single terbarunya, DDU-DU DDU-DU, pada 13 Juni 2018, di Youtube. Video berdurasi 19 detik tersebut menampilkan cuplikan keempat member dengan berbagai efek yang menarik.

Perlu dicatat, grup besutan YG Entertainment tersebut akan memulai tahap comeback dalam acara Music Core di MBC, pada 16 Juni 2018. Mereka akan menampilkan dua lagu terbaru berjudul DDU-DU DDU-DU dan Forever Young. Sehari setelahnya, mereka juga dijadwalkan menggebrak panggung Inkigayo di SBS.

(Baca Juga: Daftar Lengkap Nomine Teen Choice Awards 2018 di Kategori Musik)

(Baca Juga: Jelang Usia 30 Tahun, 6 Idol Ini Berencana Wamil)

Sama halnya dengan penggemar, para personel BLACKPINK telah menunggu comeback mereka setelah setahun merilis karya terakhir, As If It's Your Last, pada 2017.Keempat personel mengungkapkan jika mereka telah mempersiapkan comeback dengan penuh kasih dan ketulusan.

"Ini buka hanya karena comeback kami setelah setahun. Akan tetapi juga mini album pertama sejak debut kami," ungkap BLACKPINK seperti dilansir dari Soompi, Kamis (14/6/2018).

Kemudian, Jennie menambahkan jika hal tersebut menjadi alasan dia dan personel lain untuk semakin percaya diri menyapa BLINK. Membekali diri dengan baik juga dilakukan Jisoo untuk comeback kali ini. Ia yang secara pribadi merasa kurang dalam hal menari telah berlatih dengan lebih baik.

"Aku berlatih tari lebih dari biasanya. Hal ini aku lakukan karena kami harus menunjukan sisi yang kuat dan berbeda dari apa yang telah kami lakukan hingga sekarang," imbuh perempuan asal Gunpo tersebut.

Seperti diketahui, grup yang debut pada 2016 tersebut akan merilis mini album pertama mereka bertajuk 'Square Up', pada 15 Juni 2018. Bocoran tersebut, telah diberikan oleh bos YG Entertainment, Yang Hyun Suk, pada 4 Juni 2018. Ia mengunggah sebuah gambar dalam akun instagram pribadi miliknya. Gambar yang didominasi warna pink dan hitam tersebut mengisyaratakan bahwa lagu terbaru BLACKPINK berjumlah 4. Diantaranya Ddu-Du Ddu-Du, Forever Young, Really, dan See U Later, yang diproduksi oleh Teddy, R.TEE, dan Bekuh Boom.

(aln)