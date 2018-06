JAKARTA - Para penggemar musik rock di Indonesia kembali akan kedatangan bintang rock legendaris. Setelah Gun N‘Roses memastikan mereka akan tampil pada 8 November di Jakarta, kini giliran Yogyakarta akan kedatangan Megadeth.

Hal ini diungkapkan secara langsung oleh band legendaris asal Amerika tersebut di akun media sosial resmi mereka. Kabarnya, mereka akan melakukan konser ini pada 27 Oktober mendatang.

Just announced! We'll be playing Jogjarockarta festival in Jogjakarta, Indonesia on October 27, 2018. See you soon, Jogjakarta! https://t.co/B2L1a3NdBZ #MEGADETH35 pic.twitter.com/r4liTAdgCn— Megadeth (@Megadeth) June 11, 2018