JAKARTA – Ulang tahun kali ini rasanya menjadi salah satu yang paling spesial di rasakan oleh aktris sekaligus penyanyi Sherina Munaf yang tepat di hari ini merayakan hari ulang tahun ke 27 tahun.

Pasalnya setelah booming film berjudul Petualangan Sherina di tahun 2000, ia kembali memerankan seorang tokoh dalam film berjudul Wiro Sableng 212 yang akan tayang Agustus mendatang.

Di hari ini pula, para sahabat memberikan ucapan selamatnya kepada pelantun lagu Pergilah Kau ini lewat media sosial instagram. Diantaranya seperi Marsha Tomothy, Mira Lesmana, Vidi Aldiano, serta lawan duetnya dalam Film Petualangan Sherina, Derby Romero.

Sebagai salah satu rekan mainnya di film besutan Angga Dwimas Sasongko, Marsha Timothy mengunggah foto kebersamaannya dengan mantan kekasih Raditya Dika. Sambil mengucapkan selamat ulang tahun, istri Vino G. Bastian itu sekaligus memberikan doa untuk kebahagiaan Sherina.

“Happy birthday to you my beautiful @sherinasinna! Will love u always dan didoakan emmeeeyyy teruus,” tulis Marsha, Senin 11 Juni 2018.

Tidak jauh berbeda dengan Marsha, Vidi Aldiano juga memberikan pesan ulang tahun kepada sahabatnya lewat instagram. Pelantun lagu Status Palsu ini berharap karya – karya Sherina bisa menginspirasi banyak orang.

“Selamat bertambah umur untuk sahabat gue yang paling ambisius dalam mendalami passion-passion nya yang enggak sedikit. Semoga energi lo selalu bisa meracuni gue dan banyak orang untuk semangat berkarya dan berkreasi. I love you so very much. Have a good one, @sherinasinna! Stay awesome!,” tulis Vidi.

Kemudian, sang produser yang membawa nama Sherina Munaf menjadi idola anak – anak di tahun 2000, Mira Lesmana. Dengan memajang foto Sherina saat masih kecil, inilah ucapan serta doa saudara kandung Riri Riza tersebut.

“Kita masih muda ya Sher...? Happy Birthday dearest @sherinasinna Always wish you only the best ?,” ungkap Mira.

Terakhir, siapa yang masih ingat dengan sosok Sadam pada film Petualangan Sherina? Yap, dia adalah Derby Romero yang pada 3 hari lalu juga merayakan ulang tahun ke 27nya.

Pada ucapan Derby kepada Sherina, suami dari Claudia Adinda mengunggah foto saat keduanya tengah terlibat dalam film musikal yang pernah fenomenal tersebut.

“Another throwwayback to our faces! Happy birthday to my geminian sister @sherinasinna !!! Seumuran lagi kita,” kata Derby.

(edh)