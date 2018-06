JAKARTA - Artis cantik, Femmy Permatasari, mengungkapkan, bahwa dirinya tidak nyaman ketika ada seseorang yang mengontrol kehidupannya. Apalagi, kehidupannya itu diumbar orang lain ke media sosial yang belum tentu kebenarannya.

Hal itu diungkapkan Femmy Permatasari melalui akun Instagram pribadinya @femmypermatasari. Pada unggahan tersebut, ibu tiga orang itu, sedang memperlihatkan mukanya yang menunjukkan kekecewaan.

Femmy Permatasari pun melengkapi unggahan foto itu, dengan kalimat yang menunjukkan ketidaknyamanan ketika berlibur ada orang lain yang mengontrol kehidupannya.

"Sampai Bali ada beberapa sahabat (cowo), mau ajak keliling Bali... Niat temenk2ku baik supaya aku n anak2 tidak repot kesana kesini nya... Tapi apa boleh buat aku menolak kebaikan sehabat2ku... Tau kenapa aku tolak??? Nanti aku lg jln sm anak2 n sahabat ku ada yg fotoin trs masukin sosmed 'ketemu FP lg sama bang baru," kata Femmy pada Instagramnya, Senin (11/6/2018).

"Padahal asli itu, hanya teman atau sahabat kenapa jadi kehidupan aku di kontrol sama orang lain yah... Bener2 gak nyaman," sambungnya.

Melihat unggahan Femmy, para warganet pun berkomentar. Sebagain besar dari mereka pun menunjukkan berbagai kalimat penyemangat kepada ibu tiga anak tersebut.

"Sabar mba Femmy yg cantik Yach," tulisn @s.ririhandayani.

"Met liburan ya Cece cantik, ngga usah didengerin orang yg sirik dan iri," sahut @julisetiarini.

"Enjoy aja @femmypermatasari," sambung @antonnykay.

"Biarin aja ce, toh Cece hidup gak minta makan orang so dont listen what the other said... just be u, urself. Nikmati hidup," ujar @amd_ra_.

Namun, ada juga warganet yang mengatakan bahwa itu semua resiko menjadi artis.

"Namanya juga artis biar tambah tenar mba @femmypermatasari," ujar @chelsya30912.

"Resiko orang cantik dan jadi figur publik," kata @fahran_cakra575.

"Ya.. itulah kehidupan org2 selebriti... selalu hot untuk di beritakan," lanjut @wijaya1217.

(aky)