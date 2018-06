JAKARTA - Prilly Latuconsina mendapat teguran dari netizen usai memposting fotonya bersama sang kekasih, Maxime Bouttier di akun Instagram pribadinya belum lama ini. Ia dianggap kurang sopan karena berpegangan tangan dengan bintang film Meet Me After Sunset tersebut karena belum berstatus sebagai suami istri.

Mengenai hal tersebut, Prilly mengaku salah namun merasa tak layak dihakimi oleh para netizen. Ia masih berusaha menjadi wanita dan muslimah yang baik karena ketidaksempurnaannya. Terlebih dara berusia 21 tahun ini merasa baik-baik saja karena tidak melakukan kejahatan dan tidak menyakiti hati orang lain.

"Saya akuin saya salah, saya tuh selalu ngomongn saya bukan mislim yang sempurna saya belum nutup aurat, masih banyak bikin dosa saya pacaran saya tahu itu salah dan itu kesalahan dan dosa saya yang tanggung saya sendiri at least walaupun mau jadi 100 persen muslim at least saya enggak berbuat jahat sama orang sama enggak komentar jahat sama orang enggak pernah menghakimi dosa seseorang karena kita enggak tahu dosa kita seperti apa," kata Prilly di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

Prilly dan Maxime memang telah menjalin cinta sejak akhir tahun 2017. Keduanya jarang terlihat bersama sehingga tak heran muncul keinginan Prilly untuk memposting salah satu kebersamaannya dengan kekasihnya tersebut.

Menurut Prilly, postingannya kala itu masih dalam batas yang wajar. Ia hanya menunjukkan kebersamaannya dengan sang kekasih yang dilengkapi dengan sepenggal kalimat mesra.

Lebih lanjut pemain sinetron Ganteng Ganteng Serigala itu merasa netizen terlalu lebay karena melontarkan kalimat yang cukup menghakiminya. Prilly Latuconsina pun berharap netizen lebih bijak dan intropeksi diri sebelum melontarkan komentar menyakitkan.

"Menjaga postingan memang aku pernah posting kaya apa sih?. Aku enggak pernah posting yang macam macam juga apalagi orang tua aku punya sosial media juga yang setiap hari mengontrol aku juga jadi kalau ada orang yang tiba tiba menghakimi seseorang gara gara postingan ya mbak mendingan berkaca dan mengintropeksi diri apakah sudah menjadi muslim yang baik sebelum menasehati orang lain," ujar Prilly Latuconsina.

Prilly sadar bahwa ia masih belum sempurna sebagai seorang wanita muslim dan tengah membenahi diri menjadi manusia yang lebih baik. Salah satunya dengan mengikuti acara untuk mencintai Alquran bersama masyarakat luas dan beberapa rekannya sesama artis.

"Dengan mengikuti gerakan kaya gini at least saya bisa buka mata seseorang atau membuka anak muda buat cinta Alquran masih bisa salat 5 waktu. Alhamdulillah ya bukan berarti buat jahat sama orang hal kaya gitu lah yang enggak disadarin sama orang lain apalagi bawa-bawa agama ya. Ya mendingan memperbaiki diri," tutup Prilly Latuconsina.

